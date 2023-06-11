Якорная речная мина содержит 3 кг тротила.

С Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС к побережью Одесской области прибило две речные мины, одну мужчина принес во двор.

Как сообщает оперативное командование "Юг", две якорные мины принесло бурным потоком наводнения, спровоцированного подрывом дамбы, который совершили российские военные.

Такие речные "сюрпризы" очень похожи внешне на газовые емкости.

"Одну из таких мин местный житель прибрежного села нашел на урезе воды и принес на собственный двор, восприняв за газовый баллон. К счастью, здравый смысл одержал победу, и он, опомнившись, вызвал пиротехников", - рассказали в командовании.

Специалисты ГСЧС изъяли и обезвредили мину.

Другую "красавицу" обнаружило украинское военное подразделение во время наблюдения за побережьем - почти в 100 км от предыдущей мины. Путем контролируемого подрыва ее уничтожили.

"Эти случаи красноречиво свидетельствуют о чрезвычайной опасности побережья и прибрежных вод, а также недопустимости контакта с такими предметами. Согласно тактико-техническим характеристикам, ЯРМ (якорная речная мина - УНИАН) имеет 3 кг взрывчатого вещества (тротила)", - акцентируют в "Юге".

Подрыв дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня армия РФ взорвала дамбу Каховской ГЭС, что повлекло масштабную техногенную катастрофу. Искусственное наводнение снесло жилые дома, заповедники.

Также вода размыла минные заграждения, который враг ранее установил на левобережье. Поэтому теперь масса таких взрывных устройств бурным потоком несет по течению, в частности к берегам Одесской области.