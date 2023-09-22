Попался житель Белозерской громады, ему грозит 7 лет тюрьмы.

В Херсонской области задержали торговца боеприпасами, который искал "трофеи" на прежних позициях российских захватчиков и украинских военных.

Как сообщает региональный главк Национальной полиции, правоохранителям стало известно, что 32-летний житель одного из населенных пунктов Белозерской громады ищет покупателя на оружие и боеприпасы.

Установлено, что местный житель отыскивает прежние места расположения военных позиций армии агрессора и ВСУ, где находит "трофеи", чтобы потом продать.

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Как отмечается, фигуранта задержали во время сбыта гранаты РГД-5 и запала УЗРГМ-2 (унифицированный запал ручной гранаты модернизирован), которые он продал местному жителю за 2 тысяси гривень.

Деньги и боеприпасы у мужчины изъяли.

"По месту жительства мужчины провели санкционированный обыск. В помещении полицейские обнаружили и изъяли еще две гранаты РГД-5, гранату РГО (ручная граната - УНИАН) и выстрел ВОГ-25", - сообщили правоохранители.

Сейчас мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Проводятся необходимые следственные действия и ряд экспертиз. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области задержали правоохранителя, который сбывал криминалитету оружие и боеприпасы во время войны. Правоохранитель воровал оружие в своей воинской части и искал желающих приобрести его среди представителей криминалитета. Задержали "коммерсанта" в погонах при продаже очередной партии боевых припасов и оружия. Почти полторы тысячи патронов и пистолет он хотел сбыть за 600 долларов. Говорилось, что злоумышленник наладил свой "бизнес" с ноября 2022 года.

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