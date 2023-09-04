Наши защитники ликвидировали почти 70 оккупантов вместе с их техникой.

На одном из направлений украинские защитники уничтожили несколько пушек и важное оборудование, среди которого "око Мордора" - дорогой оптический комплекс врага.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, за минувшие сутки ликвидировано 67 оккупантов.

Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Мста - С", две пушки, два разведывательных беспилотника и один ударный - типа "Lancet", четыре единицы автомобильной техники и лодка. В пресс-службе также напомнили, что вчера украинские защитники стерли с лица земли вражеской малоразмерный катер КС-701 "Тунец".

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Кроме того, вчера уничтожен комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Это мощный комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения, оборудование которого позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км. Украинцы такие комплексы называют "глазами Мордора".

В целом, оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно контролируемой.

Корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 16 единиц: 15 - в Черном море и один корабль - в Азовском. Сейчас ракетоносители в море на дежурстве отсутствуют.

"Однако враг продолжает системную активность тактической авиации в акватории Черного моря в направлении змеиного, терроризируя гражданскую навигацию", - отмечают украинские военные.

ВСУ уничтожили вражеский катер "Тунец": что известно

Как сообщал УНИАН, морская авиация ВМС ВСУ показала, как уничтожили в Черном море катер типа КС-701 "Тунец". Это произошло в северо-западной части моря при попытке высадки вражеского личного состава. В результате, убиты шесть захватчиков, двое ранены.

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