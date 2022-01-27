В МИД подчеркнули, что Украина готова в третий раз доказать принадлежность артефактов к своему музейному фонду уже в Верховном суде Королевства Нидерланды.

"Музеи" во временно оккупированном Крыму подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении коллекции "скифского золота" Украине.

Об этом в Facebook сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она подчеркнула, что "музеи" сделали это в последний возможный день - 26 января.

"Мы не удивлены, что российский оккупант хочет продолжить свою грязную игру, чтобы на как можно дольше затянуть судебный процесс, который уже длится семь лет. Но сколько бы это ни продолжалось во времени, мы продолжим защиту своих интересов", - отметила Джапарова.

Читайте такжеАктивистка Femen с ребенком устроила голый протест на Банковой (фоторепортаж)Она подчеркнула, что Украина готова в третий раз доказать принадлежность артефактов к своему музейному фонду уже в Верховном суде Королевства Нидерланды.

Что предшествовало

26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама вынес вердикт, согласно которому экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", должны быть возвращены Украине. Однако это решение еще может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Справка УНИАН. 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, которым коллекцию "скифского золота" должны были вернуть Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора была коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их у Украины.

В Министерстве культуры РФ настаивали на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, завершилась 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считались незаконно вывезенными из Украины и подлежали возврату.

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