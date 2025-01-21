Иногда юридическая сила документа может оказаться под большим вопросом.

Дарственная на квартиру, дом или другую недвижимость можно не только оформить, но даже и оспорить, и через суд признать недействительной. Адвокат адвокатского объединения "Globa & Globa" Екатерина Пономаренко объяснила, можно ли оформить имущество на человека без его присутствия и оспаривается ли дарственная на практике в Украине.

Оформляется ли дарственная на дом или квартиру без присутствия одаряемого

Человек, желающий подарить имущество или получить его, должен понимать - можно ли оформить дарственную без присутствия одаряемого - Украина, а точнее, законодательство страны в этом вопросе накладывает ограничения.

Пономаренко говорит, что без присутствия одаряемого дарственную нельзя оформить, поскольку это двусторонний договор, его должны подписать две стороны - даритель и одаряемый. Договором предусмотрено, что даритель передает одаряемому имущество в собственность, а одаряемый принимает его. И владение определенным имуществом предусматривает не только права, но и обязанности.

Видео дня

Можно ли оспорить дарственную

Эксперт объяснила, могут ли прямые наследники оспорить дарственную и в каких случаях есть возможность расторгнуть договор. Она говорит, что если не истек срок исковой давности (1 год со дня подписания дарственной), то дарственная может быть расторгнута судом в случаях, если:

Одаряемый совершил преступление против жизни, здоровья или собственности дарителя или членов его семьи. Речь может идти не только о прямом совершении такого вреда, а и об угрозе его причинения.

Одариваемый намеренно убил дарителя. В таком случае дарственную могут разорвать по требованию наследников дарителя.

Одаряемый может уничтожить или повредить имущество, которое имеет для дарителя большую ценность, к примеру, историческую или культурную.

Также дарственная на дом или квартиру оспаривается, если одаряемый нарушил обязанность в пользу третьего лица - не совершил какие-то действия, прописанные в договоре, например, не передал деньги или другое имущество в собственность, не предоставил право пожизненного пользования даром или его частью и тому подобное.

В том случае, если дарственная будет расторгнута, дар дарителю возвращается в собственность в натуре или одаряемый должен компенсировать ему стоимость подаренного.

Оспаривается ли дарственная? Да, это может сделать любая сторона, а также лицо, которое не является стороной договора, но совершение сделки влияет на права такого лица - например, наследники имущества.

Пономаренко напомнила, что дарственная также может быть признана недействительной в суде, если есть такие основания:

несоответствие условий договора дарения положениям законодательства;

отсутствие у одной из сторон (например, дарителя) гражданской дееспособности;

совершение дарения под принуждением;

совершение дарения при отсутствии направленности на реальное наступление правовых последствий - с целью сокрытия имущества, например;

вопреки интересам правам и интересам малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей и тому подобное.

Дарственная на квартиру не нуждается в оспаривании в случае смерти одаряемого. Если договор дарения был оформлен с отлагательным обстоятельством, а одаряемый еще не получил имущество в собственность, то в таком случае собственником имущества останется даритель.Если же одаряемый умер, получив право на собственность подаренного имущества, то имущество получат его наследники.

Вас также могут заинтересовать новости: