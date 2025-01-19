И в мирное время, и во время войны украинцы оформляют документы на недвижимость.

Каждый человек знает, что наследство - всегда животрепещущий вопрос, особенно если желающих получить имущество несколько. Существуют разные способы передать все, что нажили, другому человеку, но дарственная (договор дарения) считается одним из самых популярных.

Как оформить дарственную на квартиру

Такой документ как дарственная на дом или квартиру невозможно оформить без нотариуса. При этом важно понимать, что сделать это можно или по месту, где зарегистрирован даритель, или по месту нахождения имущества. То есть если вы прописаны в Днепре, и хотите кому-то подарить свой дом, который находится в Одессе, сделать это можно в любом из этих двух городов - другие локации не подходят.

Для того чтобы нотариус составил договор дарения, одариваемый и даритель должны взять с собой:

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свидетельство на право собственности;

документ об оценке объекта недвижимости;

справку о лицах, которые зарегистрированы в квартире;

согласие законного супруга или супруги, изложенное в письменном виде, если имущество, которое вы хотите подарить, куплено в браке;

письменное согласие органов опеки и попечительства, если одариваемый не достиг совершеннолетия, или если в доме прописаны малолетние дети.

После того как дарственная на квартиру или дом будет оформлена нотариусом, человек, получивший имущество, будет иметь на руках два документа - выписку из Госреестра и договор дарения, как подтверждение права собственности на недвижимость.

Адвокат адвокатского объединения "Globa & Globa" Екатерина Пономаренко в комментарии УНИАН также объяснила, можно ли оформить дарственную, если даритель находится за пределами Украины.

Юрист считает, что договор дарения можно оформить, находясь за границей, но при этом нужно привлекать своего представителя. Если находится не в Украине, даритель может оформить доверенность у нотариуса или в консульском учреждении. Также ему нужно будет подготовить перевод доверенности и апостилировать ее. Таким образом даритель уполномочит доверенное лицо на заключение дарственной в Украине.

Какие "подводные камни" имеет дарственная на квартиру

По словам Пономаренко, оформление дарственной (или заключение договора дарения) предполагает собой ряд нюансов, которые имеют значение в зависимости от определенных обстоятельств.

Одним из таких нюансов является то, что расторгнуть дарственную можно при наличии исключительных обстоятельств. При этом нужно учитывать, что срок исковой давности для таких случаев составляет лишь один год со дня заключения этого документа. Впрочем, истец может и позже подать заявление в суд - в таком случае ему нужно будет обосновать причины пропуска искового срока. Суд будет решать, являются ли указанные причины уважительными или нет.

Еще один недостаток заключается в том, что, если дарственная на дом или другое имущество заключается не между родственниками 1-2 степеней родства (дети, родители, муж, жена, братья, сестры, внуки, бабушки, дедушки), то одаряемый также должен уплатить налоги.

Есть еще практический минус дарственных, которые заключаются с определенным отлагательным условием, с наступлением которого должна состояться передача имущества в собственность одаряемому, но такое условие может не наступить:

К примеру, дедушка решил подарить внуку квартиру до достижения совершеннолетия. Однако, это обстоятельство не наступило, в связи со смертью дедушки. В таком случае действие договора прекращается.

Юрист уточняет, что если договор дарения составляется с отлагательным условием, и до реализации этого условия одна из сторон умирает, то действие документа прекращается.

Дополнительный риск дарственных с отлагательными условиями - если материальное положение дарителя ухудшилось с наступлением обстоятельства, после которого его имущество должно было перейти в собственность к одаряемому, он может отказаться от дальнейшего перехода дара. При этом в законодательстве четко не определено, что именно имеется в виду под "ухудшением материального положения", до какой степени оно должно ухудшиться. То есть даритель имеет безусловное право отказаться от дарения, если в дарственной было предусмотрено отлагательное условие.

Важным недостатком дарственной является то, что этот договорне предусматривает встречного обязательства одаряемого в пользу дарителя. Одаряемый получает недвижимость в собственность бесплатно и в момент, который указан в документе. Как только одаряемый получает право собственности, он может распоряжаться имуществом так, как считает нужным:

Например, если лицо пожелало подарить свою квартиру другому лицу, но при этом намерено ею пользоваться в дальнейшем, то в таком случае одаряемый будет иметь все основания для того чтобы требовать от бывшего владельца собрать свои вещи и уехать.

Если стороны фактически осуществляют продажу квартиры, а оформляют дарственную, то главный риск для одаряемого может заключаться в недобросовестности дарителя. Одаряемый может оказаться в ловушке и потерять средства. К примеру, если на дату совершения дарения даритель имел определенное психическое заболевание, не осознавал юридические последствия своих действий, то дарственная на квартиру может быть признана недействительной - как следствие, одаряемый потеряет свое имущество, которое фактически купил, и при этом не сможет вернуть те средства, которые заплатил за него.

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