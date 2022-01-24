"Помогите защитить Украину и наш украинский Нью-Йорк", призывали ребята из Донбасса.

Представители ОО "Инициативная молодежь украинского Нью-Йорка" обратились к политикам и дипломатам с просьбой содействовать защите Украины.

Ролик опубликовали на странице в Facebook.

Парни и девушки из прифронтового городка напомнили об истории Нью-Йорка в Донецкой области и его переименовании.

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Они напомнили, что последние 7 лет поселок живет на линии фронта российско-украинской войны, и подчеркнули:

"Сегодня линия обороны Европы проходит здесь, в Украине, возле Нью-Йорка. И мы просим вас сделать все возможное, чтобы сохранить здесь мир и перспективы на развитие!".

Молодежь акцентировала, что хочет жить в мире и развивать украинский Нью-Йорк, и попросила о помощи в этом.

"Мы просим всех политиков, дипломатов, всех людей доброй воли поддерживать Украину, ее обороноспособность. Украинцы готовы защищать свою страну и самостоятельно решать ее судьбу. Помогите защитить Украину и наш украинский Нью-Йорк!",- говорят парни и девушки на видео.

Также представители ОО поблагодарили правительства и парламент демократических стран, поддерживающие Украину, и украинцев за рубежом, которые защищают интересы Украины во всем мире.