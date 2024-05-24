В Украине могут мобилизовать только тех осужденных, которые не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.

Адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида рассказал, чем отличается мобилизация заключенных в Украине от призыва зэков в России.

"Стоит понимать, что у нас законодательство по мобилизации осужденных отличается. Причем, очень сильно. Если не ошибаюсь, в России вообще законом не предусмотрено, даже напрямую запрещено мобилизовать осужденных. В нашем случае мобилизованными могут быть только те лица, которые не совершали тяжких или особо тяжких преступлений", - рассказал эксперт в интервью УНИАН.

Он добавил, что если в РФ призыву подлежат лица, совершившие одно или более убийств, педофилы, то в случае украинского законодательства такие лица не подлежат мобилизации, не имеют право на УДО.

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"У нас речь идет только о тех лицах, которые совершили преступления средней тяжести, это также экономические преступления. Однако есть исключения относительно коррупционных преступлений в особо крупных масштабах. А так, в принципе, мобилизации подлежат только те осужденные, которые не совершали тяжких или особо тяжких преступлений", - заявил Пищида.

Мобилизация заключенных в Украине - актуальное

Как писал УНИАН, в Украине начали принимать первые решения насчет мобилизации заключенных.

Так, рассмотрение первых представлений учреждений Государственной пенитенциарной службы об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы украинские суды начали 21 мая.

Вместе с тем известно, что для реализации принятого в Украине закона, которым разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ, необходимо принять еще ряд подзаконных актов.

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