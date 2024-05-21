Военнообязанный отказался воевать, ведь получил моральную травму во время событий в родном городе.

В Украине судили мужчину, который отказался воевать из-за того, что пережил в Часовом Яру в Донецкой области. Об этом говорится в приговоре Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области.

Отмечается, что судили уроженца Часового Яра, который имеет статус внутренне перемещенного лица. Мужчина является военнообязанным и стоит на учете. Уже 1 мая 2023 года он получил повестку.

16 мая его вызвали для призыва и отправки в воинскую часть, однако в назначенный день он не явился в ТЦК, несмотря на то, что уважительных причин и права на отсрочку не имел. Поэтому в суде квалифицировали это как уклонение от мобилизации.

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Во время суда переселенец полностью признал свою вину. По его словам, он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Тогда мужчина получил под подпись "боевую повестку", однако в ТЦК уже не вернулся.

Мужчина отметил, что "морально пострадал во время бомбежки в Часовом Яру" и заявил, что "не готов служить, не готов убивать людей", а также попросил не сажать в тюрьму.

В то же время в суде добавили, что освобождение переселенца от наказания создаст в глазах людей "негативное впечатление беспорядка и безнаказанности" во время проведения мобилизации. Также в приговоре отметили, что у него есть малолетний ребенок, однако от обязанности по защите Родины он все равно не освобождается.

В конце концов переселенца приговорили к трем годам лишения свободы и взяли его под стражу сразу после провозглашения приговора. Срок отбывания наказания будут считать с 16 мая.

Суд из-за уклонения от мобилизации - последние новости

Как писал УНИАН, в Винницкой области мужчина сбежал от ТЦК и отказался от мобилизации. За такое правонарушение его приговорили к 3 годам испытательного срока.

"Дважды его отправляли в воинскую часть, однако возвращали обратно по состоянию здоровья. В марте 2023 года он снова получил повестку на отправку в воинскую часть. Однако в этот день он не смог прибыть в Бершадский ТЦК, поскольку заболел", - отметили в приговоре суда.

Также сообщалось, что на Волыни разоблачили уклониста, который стал "опекуном", чтобы выехать за границу. Ему вынесли наказание в виде штрафа, а именно - 136 тысяч гривен.

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