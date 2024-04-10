Военный напомнил, что Россия постоянно с кем-то воюет и своих граждан о желании идти на фронт не спрашивает.

Если Украина потерпит поражение, тем украинцам, которые не хотели воевать в ВСУ против россиян, придется воевать в составе российской армии против поляков и чехов. Такое предупреждение в интервью "Суспільному" сделал младший сержант ВСУ Влад Сентипал, который воевал на передовой с 2014 года, а сейчас работает в Закарпатском ТЦК.

Боец пожаловался, что сейчас гражданское население "не очень поддерживает" военных из ТЦК, хотя там работают прежде всего те, кто прошли через фронт. Влад предостерег украинцев от подрыва авторитета армии и попыток остановить мобилизацию.

"Придут россияне и они уже спрашивать вас не будут - хотите или не хотите, о правах, Конституции. Вас просто будут отправлять на другие войны. Если вы не знали, то Россия воюет постоянно и в разных точках мира. И есть большой шанс, что те люди, которые выступают против мобилизации, будут воевать с поляками, чехами, словаками, с войсками НАТО", - отметил военный.

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По мнению Влада, украинская армия уже доказала, что бояться России не стоит, а надо давать ей жесткий отпор. При этом он призвал не недооценивать врага.

"Они умеют воевать и имеют во многих вопросах преимущество: живая сила, техника, дроны. Но у них осталась стратегия войны, которая построена на подавлении. Они бросают много сил - а вдруг что-то получится", - отметил боец.

Военные из ТЦК жалуются на недостаток уважения к ним

Как писал УНИАН, военные говорят, что работать в территориальных центрах комплектования (ТЦК) морально тяжелее, чем воевать на передовой. По словам военных, гражданские враждебно относятся к людям в форме, которых видят в тыловых городах.

Кроме словесной агрессии бывают случаи физических нападений. Например, на днях в Киеве мужчина с ножом атаковал мобильную группу одного из районных ТЦК столицы.

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