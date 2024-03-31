В Германии опасаются, что поток беженцев из Украины увеличится, если Российская Федерация будет иметь успехи на фронте. Армия РФ лучше оснащена и превышает численностью, а поддержка Киева со стороны Запада тает.
"Если Путин добьется своего, и Украина проиграет войну, это может превратить еще десять миллионов человек в беженцев", - сказал DW эксперт по миграции и соучредитель берлинского аналитического центра European Stability Initiative Джеральд Кнаус.
По его словам, это будет самая большая волна миграции со времен Второй мировой войны.
"Если крупные города, такие как Харьков и другие, будут разрушены, если число жертв будет расти, а надежда падать, то мы можем столкнуться с крупнейшим в мире движением беженцев с 1940-х годов", - предупреждает эксперт.
Хельге Линд, представитель по внутренним делам правящей Социал-демократической партии (СДПГ), не считает, что цифры будут непомерными.
"Однако дальнейшее увеличение численности, конечно, возможно, если война продолжит разрастаться. Но нет никаких оснований говорить о том, что огромная волна беженцев неминуема", - отметил политик.
Сколько украинцев в Европе
По данным миграционной службы Mediendienst Integration, из 4,3 миллиона военных беженцев около 1,15 миллиона в настоящее время находятся в Германии, и их число постоянно растет.
Политики из консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) уже обеспокоены этим.
"Как европейцы, мы несем особую ответственность за военных беженцев из наших ближайших соседей", - заявил политик по внутренним делам ХДС Торстен Фрай. "Но, конечно, в какой-то момент наши возможности достигнут предела".
Вскоре после начала полномасштабной войны многие украинцы бежали в страны Европы, особенно в Польшу. Изначально там было зарегистрировано около 1,6 миллиона украинцев, но это число потом сократилось до чуть меньше миллиона.
Германия недавно заявила о самом большом количестве беженцев из Украины. Кнаус выяснил, что если подсчитать количество беженцев по отношению к численности населения, то получится совсем другая картина: в Болгарии число беженцев составляет 3,4 %, в Польше - 2,6 %, в Чехии - 2,6 %, а в Германии - всего 1,4 %.
Европейская солидарность
Фрай настаивает на том, что "Германия должна справиться с основным бременем притока беженцев". Немецкому правительству необходимо срочно принять меры для равномерного распределения украинцев.
"Один только Баден-Вюртемберг принял больше военных беженцев из Украины, чем вся Франция", - сказал он.
В Баден-Вюртемберге проживает 11 миллионов человек, в то время как во Франции - около 68 миллионов.
По мнению Кнауса, ЕС не готов к наихудшему сценарию, который может последовать. Он указал, что политики как в правительстве, так и в оппозиции в растерянности, потому что все больше людей из других стран также обращаются за защитой в Германии.
По прогнгозам, в этом году еще 300 тысяч человек могут попросить убежища у Берлина, что создаст проблемы с жильем и дальнейшей интеграцией.
"Местные власти уже говорят, что мы находимся на пределе своих возможностей. Это означает, что если количество людей из Украины снова значительно увеличится, то в Германии сразу же начнутся новые миграционные дебаты", - заявила Линд.
В то же время политики и эксперты сходятся в одном - лучшим выходом было бы оказать Украине массированную военную поддержку, чтобы люди не бежали от войны.
Украинские беженцы в Европе - последние новости
Украинские беженцы неохотно едут во Францию. По последним оценкам территория Евросоюза стала временным домом для 4,3 миллиона украинцев.
29 марта министр Министерства внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик заявил, что польское правительство запланировало ряд изменений для беженцев из Украины. В частности, хотя упростить систему получения разрешений на временное проживание для украинцев.