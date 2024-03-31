Россия укрепляет свои позиции в Украине. Эксперты по миграции предупредили Германию о новой волне беженцев.

В Германии опасаются, что поток беженцев из Украины увеличится, если Российская Федерация будет иметь успехи на фронте. Армия РФ лучше оснащена и превышает численностью, а поддержка Киева со стороны Запада тает.

"Если Путин добьется своего, и Украина проиграет войну, это может превратить еще десять миллионов человек в беженцев", - сказал DW эксперт по миграции и соучредитель берлинского аналитического центра European Stability Initiative Джеральд Кнаус.

По его словам, это будет самая большая волна миграции со времен Второй мировой войны.

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"Если крупные города, такие как Харьков и другие, будут разрушены, если число жертв будет расти, а надежда падать, то мы можем столкнуться с крупнейшим в мире движением беженцев с 1940-х годов", - предупреждает эксперт.

Хельге Линд, представитель по внутренним делам правящей Социал-демократической партии (СДПГ), не считает, что цифры будут непомерными.

"Однако дальнейшее увеличение численности, конечно, возможно, если война продолжит разрастаться. Но нет никаких оснований говорить о том, что огромная волна беженцев неминуема", - отметил политик.

Сколько украинцев в Европе

По данным миграционной службы Mediendienst Integration, из 4,3 миллиона военных беженцев около 1,15 миллиона в настоящее время находятся в Германии, и их число постоянно растет.

Политики из консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) уже обеспокоены этим.

"Как европейцы, мы несем особую ответственность за военных беженцев из наших ближайших соседей", - заявил политик по внутренним делам ХДС Торстен Фрай. "Но, конечно, в какой-то момент наши возможности достигнут предела".

Вскоре после начала полномасштабной войны многие украинцы бежали в страны Европы, особенно в Польшу. Изначально там было зарегистрировано около 1,6 миллиона украинцев, но это число потом сократилось до чуть меньше миллиона.

Германия недавно заявила о самом большом количестве беженцев из Украины. Кнаус выяснил, что если подсчитать количество беженцев по отношению к численности населения, то получится совсем другая картина: в Болгарии число беженцев составляет 3,4 %, в Польше - 2,6 %, в Чехии - 2,6 %, а в Германии - всего 1,4 %.

Европейская солидарность

Фрай настаивает на том, что "Германия должна справиться с основным бременем притока беженцев". Немецкому правительству необходимо срочно принять меры для равномерного распределения украинцев.

"Один только Баден-Вюртемберг принял больше военных беженцев из Украины, чем вся Франция", - сказал он.

В Баден-Вюртемберге проживает 11 миллионов человек, в то время как во Франции - около 68 миллионов.

По мнению Кнауса, ЕС не готов к наихудшему сценарию, который может последовать. Он указал, что политики как в правительстве, так и в оппозиции в растерянности, потому что все больше людей из других стран также обращаются за защитой в Германии.

По прогнгозам, в этом году еще 300 тысяч человек могут попросить убежища у Берлина, что создаст проблемы с жильем и дальнейшей интеграцией.

"Местные власти уже говорят, что мы находимся на пределе своих возможностей. Это означает, что если количество людей из Украины снова значительно увеличится, то в Германии сразу же начнутся новые миграционные дебаты", - заявила Линд.

В то же время политики и эксперты сходятся в одном - лучшим выходом было бы оказать Украине массированную военную поддержку, чтобы люди не бежали от войны.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Украинские беженцы неохотно едут во Францию. По последним оценкам территория Евросоюза стала временным домом для 4,3 миллиона украинцев.

29 марта министр Министерства внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик заявил, что польское правительство запланировало ряд изменений для беженцев из Украины. В частности, хотя упростить систему получения разрешений на временное проживание для украинцев.

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