Россия также столкнулась с трудностями во время мобилизации, но имеет значительно большее количество потенциальных солдат.

Силы обороны сталкиваются с проблемой набора новобранцев во время мобилизации, отчаянно пытаясь закрыть линию фронта от новых российских атак. То, что юристы называют "лотереей с развертыванием", усложняет процесс набора. В связи с этим властям придется принимать "трудные решения", пишет The Economist.

"Армейское руководство пытается заполнить места желающими; иногда прибегают к призывным рейдам в спортзалах и торговых центрах. Мало кто из тех, кто записался таким образом, становится хорошим солдатом", – отмечает издание.

Один из офицеров пожаловался, что 45-47-летние новобранцы "задыхаются, когда только попадают на линию фронта". Осознавая эту проблему, в сентябре Министерство обороны Украины начало работу над новой мобилизационной стратегией. В ведомстве отмечают, что частично проблема заключается в успехах армии.

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Реформы направлены на то, чтобы дать больший выбор тем, кто колеблется. Они смогут выбрать конкретную должность. Новый цифровой реестр улучшит понимание министерством кадровых ресурсов. Появится более четкая система отдыха и ротаций. Добровольцы будут мобилизованы на определенный период, а не бессрочно, как это происходит сейчас, пояснили журналисты.

Они привели примеры успешных кампаний из набора в отдельные подразделения. Третья штурмовая бригада, созданная через девять месяцев после начала войны как подразделение украинского спецназа, активно себя рекламирует. Не менее важна репутация бригады, которая славится компетентным командованием, хорошим оснащением и низким уровнем оттока личного состава. Большинство ее новобранцев моложе 25 лет.

По данным издания, Россия также испытывает трудности с мобилизацией необходимого количества военных. Тактика отправки огромного количества людей для штурма, часто без надлежащего снаряжения, может привести к ежедневным потерям до 1000 человек.

"Но фундаментальные факторы указывают на то, что перед Украиной стоит гигантский вызов. Имея примерно в четыре раза больше потенциальных солдат, Россия имеет преимущество в долгосрочной перспективе. В ее тюрьмах и беднейших районах призыв в армию выглядит рациональным", – рассказывает The Economist.

Некоторые украинские военные считают, что Украина рискует попасть в ловушку. Россия усилит свою мобилизацию после завершения президентских выборов в марте 2024 года.

По словам журналистов, президент Украины Владимир Зеленский не хочет чрезмерно раздражать население усилением мобилизации, но "впереди трудные решения". Источник высокого уровня прогнозирует медийные кампании, пропагандирующие национальную жертвенность и предупреждающие об угрозе РФ, которая не снижается.

Мобилизация в Украине

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что ожидает большего содействия мобилизационной работе от власти на местах. Органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов в Силы обороны через проект рекрутинга.

В то же время, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, новый проект рекрутинга пока рано оценивать, а мобилизация в Украине 2023 должна вернуться в те рамки, в которых она работала раньше.

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