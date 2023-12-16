По словам министра, власти на местах совместно с Минобороны должны изменить подходы к подготовке военнообязанных.

Министр обороны Рустем Умеров ожидает большего содействия мобилизационной работе от властей на местах.

Как заявил он на заседании Конгресса местных и региональных властей, органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов к Силам обороны через проект рекрутинга, передает пресс-служба Минобороны Украины.

Также Умеров считает, что власти на местах с Минобороны должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населения к национальному сопротивлению:

Видео дня

"Все наши люди должны быть обучены и подготовлены".

Еще одним ключевым направлением работы с местными властями министр назвал строительство фортификационных сооружений: "Это о защите нашей страны".

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Ранее УНИАН писал, как будет проходить мобилизация женщин в Украине.

Также сообщалось, что OLX присоединился к рекрутинговому проекту Минобороны.

Кроме того, секретарь СНБО Украины Данилов анонсировал изменения в мобилизации уже в ближайшее время: "Это и привлечение рекрутинговых компаний, и многие другие вещи. Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ".

Вас также могут заинтересовать новости: