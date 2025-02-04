В украинском обществе все чаще слышны слова недоверия к ТЦК и СП, считает Селезнев.

Для того, чтобы деятельность по защите Украины была эффективна, нужно организовать ряд очевидных мер. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Это создать условия для надлежащей и эффективной подготовки личного состава в учебных центрах и на полигонах. Это обеспечить качественную экипировку личного состава. Это обеспечить эффективных командиров, которые будут реализовывать боевые задачи на поле боя. Ну и конечно фортификации - особенно в обороне в первую очередь бережет жизнь наших воинов", - сказал Селезнев.

Он добавил, что выполнение всех этих задач Украине по силам. Однако почему-то до сих пор многие из них не реализовываются на практике.

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"Я думаю, здесь надо исследовать действия или бездействие конкретных должностных лиц. Потому что не может быть так, что есть проблема, которая сейчас нас разрывает на куски, а решения нет. Возможно, надо пробовать ротацию, назначение на соответствующие должности тех должностных лиц, которые будут способны организовать эту деятельность. В частности, в вопросах информационной политики. Потому что если в украинском обществе мы все чаще слышим слова неверия, недоверия, в частности к частям органов ТЦК и СП, то что-то не работает в украинской пропаганде, эффективном информировании общества", - добавил Селезнев.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне в Украине изменили порядок бронирования медиков. По новым правилам, все больницы и другие учреждения здравоохранения имеют право на 100% бронирование своих работников.

Тем временем журналисты The Guardian пишут о проблеме массовых случаев СЗЧ в рядах украинской армии. Журналисты отмечают, что причинами этого являются усталость украинских защитников и изменения в настроении общества.

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