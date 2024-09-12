Украинские военнообязанные, если на них накладут штраф, должны заплатить 17 тысяч гривень или он удвоится.

Украинские мужчины могут заплатить штраф в размере 17 тысяч гривень за нарушение правил военного учета или мобилизационного законодательства, заявил адвокат Роман Кичко. Но, по его словам, если эта сумма ранее составляла 1500 грн, то сейчас ее могут удвоить до 34 тысяч, если вовремя не уплатить штраф в течение 15 дней.

Все из-за новой части статей "210" и "210-1", утверждает адвокат в интервью "Украинскому радио". Там указано, что в условиях особого периода сумма штрафа увеличивается. Кичко подчеркнул, что человек может и не знать, что на него наложили штраф, не оплатить его в течение двух недель и после этого ТЦК передает материалы об административном взыскании в исполнительную службу. Согласно его заявлениям, такая система работает и с нарушением ПДД.

Кроме того, Кичко отметил, что должностное лицо ТЦК должно конкретно указать, из-за чего именно на того или иного украинца был наложен штраф, со ссылкой на пункт, статью.

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"Если мы берем статью о нарушении правил военного учета, то таких правил много. Не может быть общей фразы "штраф за нарушение правил военного учета", это незаконно. Должно быть конкретное правило со ссылкой на пункт, статью и т.д. В связи с тем, что правил военного учета много, и каждое постановление касается нарушения другого правила военного учета, то штрафов может быть несколько. Постановления отдельные и по отдельной процедуре в случае неуплаты штрафа – они направляются исполнителю, поэтому штрафы будут отдельными. Их может собраться 5-6, к примеру", - сообщил адвокат.

Также адвокат напомнил, что некоторых военнообязанных штрафовали после обновления данных, в частности, в электронных реестрах. Требование закона было установлено с 16 мая, а работники ТЦК пытаются оштрафовать человека за то, что было совершено до 16.05.

"Распространены случаи, когда ТЦК пытается штрафовать за новым размером штрафа за то, что человек не стал на учет. Несмотря на то, что цифра 17 тысяч появилась после 16 мая, они штрафуют за нарушение, совершенное до этой даты. А это незаконно, потому что общие нормы Кодекса об административных правонарушениях говорят о том, что не могут применяться те нормы, которые усугубляют положение личности", - добавил Кичко.

Скандальные ситуации вокруг ТЦК

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в Закарпатском ТЦК отрицают избиение до смерти украинца, который был ранее мобилизован. По информации военкомов, мужчину доставили в Мукачевский РТЦК и СП после того, как он, во время распития алкоголя избил сожительницу, после проверки военно-учетных данных стало известно, что он подлежит призыву. Украинец прошел ВЛК, его направили в учебный центр, но по дороге к нему, по информации ТЦК, у него случился инфаркт.

Кроме того, в Харькове появилась реакция руководства на видео с избиением гражданского сотрудником ТЦК. Они сообщили, что пострадавший "грубо отказался" предоставлять документы. Поэтому на место были вызваны полицейские.

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