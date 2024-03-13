Хотя на передовой находится меньшая часть войска, проводить ротации все равно невозможно без новой мобилизации.

Противостоять полномасштабной агрессии исключительно силами профессионалов невозможно, поэтому и нужна дополнительная мобилизация. Новый законопроект должен упростить процессы учета потенциальных рекрутов, говорится в комментарии Министерства обороны Украины изданию Financial Times.

"Когда на Украину напало государство с втрое большим населением и существенным преимуществом в численности войска и способности ВПК, мобилизация граждан, пригодных к военной службе - единственный механизм, позволяющий сдержать врага и спасти страну, города, людей", - заявили в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что не могут называть точное количество людей, которых необходимо дополнительно привлечь на военную службу. Озвученная ранее цифра в 400-500 тысяч "является общими оценками, которые корректируются в зависимости от развития событий на театре боевых действий".

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В Минобороны отметили, что новый законопроект предлагает мобилизацию определенной части полицейских, но важно, чтобы полиция смогла и дальше выполнять свою функцию обеспечения правопорядка. То же самое и с СБУ: там есть боевые подразделения, которые уже воюют, а также подразделения, которые задействованы "в некинетическом противодействии российской агрессии".

"Призывы отправить на фронт полицейских и военнослужащих СБУ, к сожалению, используются спекулятивно, для распространения мнения, что защита Украины не является делом всех ее граждан, а лишь задачей отдельных кругов общества", - отмечают в министерстве.

Что касается военнослужащих, которые находятся в тылу, то в военном ведомстве отмечают, что в современной войне на передовой может находиться лишь меньшая часть войска, а остальные выполняют вспомогательные задачи.

"Логистика, разведка, обеспечение, планирование, командование, операции некинетического воздействия, разработка и модификация и ремонт вооружения, лечение и реабилитация военных, подготовка и переподготовка, информационное сопровождение и многое другое - это небоевые задачи, без которых современная война невозможна", - пояснили в Минобороны.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, сегодня авторитетное издание Financial Times выпустило статью с комментариями Минобороны Украины, посвященную проблеме мобилизации. В ней авторы в частности рассмотрели вопрос - способна ли Украина вообще мобилизовать 500 тысяч человек.

Как указано в статье, одной из причин того, почему мужчины прячутся от мобилизации - является "бессрочность" службы на фронте. Новый законопроект о мобилизации должен исправить эту проблему, ограничив службу в военное время 36 месяцами. В теории это покажет мужчинам, что служба в армии - это не билет в один конец.

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