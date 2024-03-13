Истощенные силы на фронте ждут отдыха и ротации, но желающих присоединиться к войску не много.

Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек. Сейчас в Раде работают над законом о мобилизации, который должен урегулировать законодательную базу накануне новой волны мобилизации.

Как сообщает Financial Times, новых сил ждут истощенные военные, которые более 2 лет стоят на фронте без ротаций и практически без отпусков.

"Два года без перерыва, без ротации - конечно, моральный дух низкий и это убивает мотивацию. Нам нужна или ротация, или обычный отпуск, чтобы как следует отдохнуть", - рассказал десантник Илья, который за два года войны имел только 25 дней отпуска.

Среди причин, почему мужчины пытались избегать призыва на фронт, по словам военного, была бессрочная служба в Украине. Но, говорит Илья, "если люди не придут, мы не сможем отдохнуть".

Новый закон о мобилизации имеет целью обновить законодательную базу страны накануне ожидаемой волны набора в этом году, во время которой могут призвать до 500 000 человек.

Усилия были в основном направлены на замену 330 000 истощенных военных, которые сейчас находятся на поле боя, сообщили в украинском министерстве обороны. Остальные новобранцы будут замещать потери и удовлетворять другие военные потребности в зависимости от ситуации на поле боя.

Но закон оказывается противоречивым. Украинские законодатели внесли более 4000 поправок.

Резерв мужчин, которые стремились добровольно идти защищать Украину, исчерпан, и значительная часть мужчин призывного возраста не желает отправляться на фронт.

Пока что мобилизовали мужчин в возрасте от 27 лет, но средний возраст военных на поле боя - более 40 лет. Предложение снизить призывной возраст до 25 лет вызвало бешеную реакцию со стороны политиков, которые утверждают, что для нации было бы самоубийством отправлять в окопы самых молодых.

Данные по мужскому населению Украины, обнародованные парламентским комитетом по вопросам экономики, показывают, что из 11,1 миллиона украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только примерно 3,7 миллиона имеют право на мобилизацию. Другие мужчины либо воюют, либо имеют инвалидность, либо находятся за границей, либо считаются критически важными работниками.

Страх и неопределенность

В феврале опрос Info Sapiens показал, что 48% мужчин не были готовы воевать, тогда как 34% - готовы.

"Я не боюсь признаться, что я не хочу умирать. Вы должны решить, что вы любите больше: свою семью или свою страну", - заявил украинец Ярослав, который пытался бежать из Украины прошлым летом.

Кроме страха смерти и инвалидности, согласно исследованию Info Sapiens, главными проблемами тех, кто пытался избежать мобилизации, были недостаточная подготовка, неопределенный срок службы, отсутствие оружия и амуниции.

Новый закон о мобилизации направлен на решение этих проблем. Первоначальный проект предусматривает срок службы три года и минимум три месяца обучения. Некоторые бригады начали рекламировать, что добровольцы могут выбирать должности в соответствии с их навыками.

Но задержки в военной помощи США и ЕС, которые заставили солдат сокращать боеприпасы и отступать с передовых позиций, вне контроля украинских законодателей.

"У нас есть много людей, которые готовы это делать, но демотивирующим фактором является этот общий контекст - когда украинцы перестают чувствовать надежную поддержку с запада", - сказал Антон Грушецкий из Киевского института социологии.

Половина из 90% респондентов Info Sapiens, которые верили, что Украина может достичь успеха при поддержке западных союзников, теперь считают, что Запад устал и подтолкнет Украину к компромиссу с Россией, сказал Грушецкий.

Мобилизация по-новому - экономическое бронирование

Новый закон предусматривает снижение возраста мобилизации на два года до 25 лет и обязательство мужчин регистрироваться через онлайн-портал. Невыполнение этого может привести к штрафным санкциям. По словам парламентариев, которые разрабатывали проект закона, уклонистов, вероятно, будут навещать дома и приостановят действие водительских прав.

Пожалуй, наиболее противоречивым аспектом изменений является введение так называемой системы экономического бронирования мужчин из сфер, считающихся критически важными для экономики. Предполагалось, что система будет включена в новый закон, но, учитывая резонанс, который она вызвала, теперь она будет введена отдельно, либо правительственным постановлением, либо новым законодательным актом.

В Украине уже есть от 550 000 до 700 000 критических работников, которые освобождены от мобилизации. Согласно новой системе, они должны будут платить из своих доходов за бронирование.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе отказался сообщить подробности инициативы экономического бронирования, но сказал, что "людей нужно разделить на две категории: тех, кто воюет и тех, кто работает на наполнение бюджета".

Глава парламентского комитета по вопросам обороны Александр Завитневич, который курирует законопроект, сказал, что чиновники должны быть "осторожными, комментируя это".

"Каждая копейка нужна, но это должно быть частью широкого обсуждения. Есть люди, которые видят, что это поделит общество на бедных и богатых", - сказал Завитневич.

По оценкам, модель взносов за экономическое бронирование принесет от 5,2 до 13,1 миллиарда долларов ежегодно. До 2 миллионов мужчин смогут позволить себе платить предложенные 520 долларов ежемесячно.

Председатель экономического комитета Дмитрий Наталуха признался, что его предложение получило негативные отзывы, но Украине необходимо генерировать средства.

"Это может показаться глупым, но схема экономического бронирования разработана не для того, чтобы спасти людей от мобилизации, а для того, чтобы создать как можно больше финансовых ресурсов, чтобы мы могли мобилизовать войска", - сказал Наталуха.

Министерство финансов Украины и армия заявили, что новая волна мобилизации будет стоить Украине примерно 20,8 миллиардов долларов в 2024 году. Эта цифра дополняет дефицит бюджета Украины в 41 миллиард долларов на 2024 год.

Предприниматели спрашивали, зачем вербовать гражданских, когда в Украине есть тысячи сотрудников службы безопасности и полиции, которые уже прошли базовую подготовку, сказал Глеб Буряк, профессор экономики Украинско-американского университета Конкордия в Киеве. В Министерстве обороны Украины заявили, что полиция и службы безопасности выполняют "необходимую работу", а некоторые уже воюют в батальонах МВД.

Буряк сказал, что уточнение из нового закона является ключевым, поскольку предприятия и работники "остро нуждаются в предсказуемости".

"Одной из причин, почему сейчас люди оставляют работу, является неудачная кадровая кампания. Есть так много вопросов, которые не доносятся должным образом до населения", - сказал Буряк.

Мобилизация в Украине - последние новости

Боевой медик и морская пехотинка Ярина Черногуз заявила, что не против идеи об обязательной мобилизации женщин в Украине. По ее словам, это должны быть женщины, которые будут ответственно относиться к своим обязанностям.

"Я большая сторонница мобилизации женщин. Более того, я считаю, что у нас должно быть с жестким отбором создано женское боевое подразделение. Это не обязательно батальон, начать с роты, если это действительно заработает - маштабировать. Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации, в соответствии с потребностями армии", - отметила она.

Также глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщал, что в Раде до конца марта зарегистрируют законопроект об экономическом бронировании.

"О том, что есть как бы две модели. Одна модель - это, собственно, модель, которая родилась в Офисе Президента, о 35 тысячах. И вторая модель - это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-то других критериев", - сказал нардеп.

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