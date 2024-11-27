Гаврилишин подчеркнул, что мнение о том, что все, кто хотели идти и защищать Украину, уже это делают, не соответствует действительности.

Важно не допустить превращения рекрутинговых групп в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Об этом сказал начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий Гаврилишин с позывным "Милан" в эфире КИЕВ24 по поводу разговоров о необходимости расформирования ТЦК и СП и создания вместо них рекрутинговых центров в частях.

Он отметил, что на сегодня не существует никакой нормативно-правовой базы, чтобы помогала создавать рекрутинговые группы, которые бы работали на бригаду.

"Если эта ситуация не будет исправлена, то мы можем получить историю, когда рекрутинговые группы превратятся в банальные ТЦК, которым будут ставиться планы сколько людей они должны привести в бригаду. И это перейдет из общегосударственной ситуации в локальную бригадную. Такая угроза существует", - подчеркнул Гаврилишин.

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Он отметил, что на данном этапе должны быть ТЦК. Военный добавил:

"Создавая рекрутинговые группы, центры украинской армии государство предоставляет людям выбор. То, во что сейчас превратилось комплектование сил обороны является свидетельством не осознания важности рекрутинга с 2014 года. В настоящее время ТЦК должны быть".

Гаврилишин отметил, что мнение о том, что все, кто хотели идти и защищать Украину, уже это делают, не соответствует действительности. Он назвал причины почему есть еще много людей, которые не присоединились к Силам обороны. По его словам, бригадой был проведен ряд исследований, которые показали, что среди причин почему люди еще не присоединились к войску, в частности, является то, что некоторые командиры имеют плохую репутацию, отсутствует доверие к подразделению, низкая базовая военная подготовка.

Гаврилишин рассказал, что в бригаде "Азов" несколько снизились требования к кандидатам, которых набирают. Он подчеркнул:

"Однако есть определенные табу, касающиеся наркотиков, алкоголя, уголовных производств или даже закрытых уголовных производств по серьезным статьям. Требования - адекватное здоровье, которое будет позволять кандидату служить по заключению ВВК в бригаде специального назначения, что предполагает большие требования. Набирать людей, у которых нет разрешения служить в подразделениях специального назначения категорически не можем, потому что перед бригадой стоят серьезные боевые задачи, поэтому нам необходимы здоровые люди".

При этом защитник добавил, что каждый боец должен обязательно пройти базовый курс боевой подготовки. Начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" отметил, что даже те бойцы, которые имеют боевой опыт в других бригадах, подготовку в учебных центрах, обязательно в бригаде проходят базовый курс боевой подготовки, потому что от этого зависит как выживаемость воина на поле боя, так и его результативность при выполнении боевых задач.

Разговоры о расформировании ТЦК в Украине

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Юлия Яцык отметила, что Временная специальная комиссия Верховной Рады предлагает расформировать ТЦК и СП и создать из их работников более 10 бригад для выполнения боевых задач на фронте. Она уточнила, что об этом говорится в отчете комиссии, а в Министерстве обороны Украины уже работают над созданием рекрутинговых центров. Отметила, что в отчете предложили расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры из числа, в том числе гражданских лиц.

Яцык не уточнила, какое именно количество сотрудников военкоматов предлагается "сократить" и направить на фронт. По ее словам, это служебная информация, которая пока разглашению не подлежит.

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