Во время остановки на въезде в Измаил сотрудник ТЦК и СП сообщил мужчине, что в системе "Оберіг" нет информации о предоставленной отсрочке.

В Одесской области ТЦК и СП отказал в отсрочке бывшему военнослужащему, который является отцом троих детей. Одесский областной административный суд обязал военкомат пересмотреть заявление мужчины о предоставлении отсрочки.

Судом установлено, что местный житель был уволен из Вооруженных сил Украины в мае 2023 года на основании ст. 23 Закона о мобилизации, поскольку на его иждивении находились трое детей в возрасте до 18 лет. В военном билете мужчины указано, что он не подлежит призыву на военную службу по мобилизации именно по этому основанию.

Согласно удостоверению, выданному управлением труда и социальной защиты населения в мае 2019 года, он был признан многодетным отцом, а дети проживают вместе с ним (на иждивении).

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Однако 12 мая 2024 года, во время остановки на въезде в город Измаил, сотрудник ТЦК сообщил мужчине, что в системе "Оберіг" нет информации о предоставленной ему отсрочке. Многодетному отцу предложили обратиться в ТЦК для внесения изменений в систему. Уже 15 мая он направил в ТЦК заявление вместе с подтверждающими документами, которое было получено военкоматом 28 мая 2024 года.

После этого, 1 июня, истец получил телефонный звонок с вызовом в ТЦК для обновления учетных данных и написания заявления о предоставлении отсрочки, хотя отсрочка уже была предоставлена ТЦК. Говорится, что об этом свидетельствует запись с печатями и подписью в военном билете истца.

Письмом ТЦК и СП от 19 июня 2024 года истец был уведомлен, что согласно представленным им документам, он не имеет право на отсрочку, потому что не предоставил свидетельств о рождении детей с указанием его отцовства.

Суд также обратил внимание на изменения, внесенные в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в апреле 2024 года, согласно которым не подлежат призыву мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей, за исключением лиц с задолженностью по алиментам. Был также изменен порядок получения отсрочки и внесены новые требования к подаче заявлений.

В результате Одесский окружной административный суд решил, что ТЦК должно было рассмотреть поданное заявление мужчины и принять соответствующее решение о предоставлении или отказе в отсрочке. Суд признал, что отсутствие такого решения свидетельствует о противоправной бездеятельности ТЦК:

"Обязать повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и принять решение о предоставлении отсрочки на основании п. 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в редакции действующей на момент обращения к ответчику с заявлением...".

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Как сообщал УНИАН, в Волынском окружном административном суде удовлетворили иск жителя Волыни, заявление которого о предоставлении отсрочки от призыва не рассмотрели в ТЦК, требуя его "личного присутствия". В результате чего в суде такое требование признали противоправным и обязали Территориальный центр комплектования и социальной поддержки рассмотреть заявление военнообязанного.

Говорилось, что в суд обратился военнообязанный мужчина, который ухаживает за больной бабушкой. Поэтому он просил признать противоправной бездеятельность ТЦК, который отказался рассматривать заявление о предоставлении ему отсрочки от мобилизации, которое прислали по почте, требуя "личного присутствия". Истец предоставил 15 справок, подтверждающих, что он ухаживает за бабушкой.

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