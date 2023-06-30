Депутат знает примеры, когда на одну бабушку оформлялись и десять молодых состоятельных мужчин.

Военнообязанные не будут подлежать мобилизации только в том случае, если в семье больше нет других людей, способных содержать человека с инвалидностью I и II группы.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая написала в Facebook, что Верховная рада Украины 28 июня в принятом законе номер 9342 о доплатах военнослужащим расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации – теперь не будут подлежать мобилизации только те лица, в семье которых больше нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью.

"Это не значит, что обязательно мобилизуют, но это значит, что не будет "брони", - отмечает Безуглая.

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При этом добавила, что на сегодня используется "схема", по которой на одно лицо с инвалидностью оформляют по несколько "опекунов".

"Почему одни должны воевать, а другие прикрываться недееспособными родственниками? Это из тех вопросов, которые задают военные на передовой. Мы не можем их игнорировать. Знаю примеры, когда на одну бабушку оформлялись пять, а то и десять молодых состоятельных мужчин", - написала Безуглая.

При этом утверждает, что правку к законопроекту подала нардеп Анна Скороход. В сообщении она добавляет, что детали, порядок действия этой нормы будут проработаны в подзаконных нормативных актах Минобороны и главнокомандующего ВСУ.

Мобилизация в Украине - последние новости

28 июня Верховная Рада Украины приняла закон с регистрационным номером 9342, которым предусмотрены: ежемесячное дополнительное вознаграждение для военнослужащих размере 30-100 тысяч гривен и отпуска для военных: до 30 дней ежегодное и еще до 10 дней по семейным обстоятельствам.

В то же время была и проголосована и поправка, которая касалась расширения перечня лиц, подлежащих мобилизации. Согласно ныне действующему законодательству, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

В принятом законе с регистрационным номером 9342 определяется, что не могут быть мобилизованы только те, у которых нет в семье других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом содержать родных с инвалидностью.

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