По ее словам, 600 тысяч мужчин забронированы, а 1,5 миллиона являются непригодными к военной службе.

Еще 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 лет в Украине подлежат мобилизации. Об этом рассказала нардеп Лариса Билозир в эфире Новости.LIVE.

"По моим данным, еще 3,7 миллиона есть. Кто-то выехал, 1,2 миллиона мобилизованы, многие проживают на оккупированных территориях", - отметила она.

По ее словам, 600 тысяч мужчин забронированы, а 1,5 миллиона являются непригодными к военной службе.

Видео дня

"А 3,7 миллиона можно мобилизовать - это после 25 лет. А еще хотим выгрести всю молодежь в селах, которых не успели вывезти. Известно, что очень много матерей вывозят своих детей 15-16-17 лет. Я не осуждаю, потому что у кого-то старший сын воюет, а меньшего она вывезла, потому что не выдержит двух смертей", - сказала Билозир.

Она также отметила, что, несмотря на такую статистику, сейчас все же появляются мысли о снижении мобилизационного возраста.

Мобилизация в Украине - последние новости

Снижение мобилизационного возраста необходимо, если это поможет пополнить армию и стабилизировать фронт, но такие инициативы не воспринимаются обществом, потому что все хотят, чтобы воевал кто-то чужой, а не их родные. Об этом сказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев по поводу разговоров о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

Он не соглашается с тем, что якобы для такой мобилизации недостаточно в Украине оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: