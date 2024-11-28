Относительно инициативы мобилизации на фронт именно с 18-летнего возраста, Попович высказал мнение, что "18 лет, возможно, и мало".

Если война в Украине продлится еще несколько лет, то все так или иначе будут мобилизованы. Об этом в эфире "Киев 24" сказал военный аналитик Денис Попович, отвечая на вопрос относительно инициатив по снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

Ссылаясь на данные от украинских военных, он отметил, что "молодежь нужна".

"Поскольку человек в возрасте 45+, а тем более, 50+, которых сейчас много на фронте, - своими физическими данными он не может в полной мере выполнять те обязанности, которые возлагаются на пехотинцев. А на пехотинцев возлагается основное бремя ведения боевых действий в поле", - сказал Попович.

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Аналитик добавил, что речь идет и о физической подготовке, и в целом о возможности "таскать тяжелые вещи" и "бежать на большие расстояния".

"Одно дело, когда это делает человек в возрасте 20-25 лет, а другое дело, когда это делает человек в возрасте 45+. Мы прекрасно понимаем, что разница очень большая. Особенно, если уже есть определенный набор хронических заболеваний, которые вообще влияют на состояние здоровья", - отметил он.

Относительно инициативы мобилизации на фронт именно с 18-летнего возраста, Попович высказал мнение, что "18 лет, возможно, и мало". Военный аналитик добавил:

"20-22 года, 25 лет - совсем другое сознание у человека... Если только ты не доброволец, и ты хочешь пойти на войну в 18 лет - тогда другое дело. А для мобилизации - вполне возможно, что этого и маловато будет".

Также на вопрос о том, рано или поздно Украине все же придется мобилизовать молодежь, Попович отметил, что все будет зависеть от продолжительности войны.

"Вопрос в сроках. Если она будет затягиваться еще на год, на два, на три, то в таком случае все мы пойдем, так или иначе будем мобилизованы. И к этому надо быть готовыми. Если широкомасштабная война затянется еще на три года..., то, безусловно, взрослое население будет все больше и больше вовлечено в боевые действия", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным западных медиа, в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы быстро увеличить свои вооруженные силы для войны с Россией.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что Украина сообщает партнерам о динамике мобилизации, но сейчас первый приоритет - это быстрая и своевременная доставка оружия Силам обороны.

В частности, он прокомментировал сообщения о том, что администрация Байдена требует от Украины уменьшить мобилизационный возраст до 18 лет. "Я могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах. Я могу опровергнуть, что это является точкой напряжения или что это обсуждается критическим или негативным образом", - сказал Тихий.

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