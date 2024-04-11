Представитель ТЦК и полицейский смогут проверить действительность военного билета через электронный Реестр.

Мужчины от 18 до 60 лет должны обязательно носить с собой военный билет, действительность которого будут проверять через Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, пишет издание sud.ua.

"В период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины. Соответствующие нормы предусматривает обновленная статья 22 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в финальной редакции законопроекта об усилении мобилизации (законопроект 10449)", - отмечает издание.

При этом во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов, а также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

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Согласно закону о цифровизации воинского учета, который вступил в силу 4 апреля, в реестре будут персональные данные о месте жительства и месте пребывания, оцифрованное лицо, данные о налоговом номере, месте работы, прохождении медицинского осмотра, имеет ли человек водительское удостоверение и тому подобное.

"Таким образом, представитель ТЦК и полицейский заодно смогут видеть, действительно ли гражданин стоит на учете, проходил ли ВВК, где он проживает и работает", - подчеркивают в sud.ua.

Мобилизация в Украине - новости

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада утвердила в целом законопроект о мобилизации в Украине. Перед этим народные депутаты проголосовали за изъятие из законопроекта нормы о демобилизации, которая была в первом чтении. Она предусматривала увольнение со службы военных, которые в целом отслужили 36 месяцев во время действия военного положения.

2 апреля стало известно, что призывной возраст в Украине снизили с 27 лет до 25. Соответствующий проект закона подписал президент Владимир Зеленский. Позже в сети начали говорить о том, что мобилизационный возраст могут снизить до 20 лет. Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заверил, что власть не планирует такое нововведение.

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