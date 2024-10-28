Главным поводом для недовольства среди многих украинцев является навязчивость призыва в армию.

Мобилизация остается одной из самых обсуждаемых тем среди украинцев, а многие эксперты считают ее темпы недостаточными для противостояния российской агрессии. Тем не менее большое количество мужчин все еще опасается вступать в ряды ВСУ, пишет Foreign Policy.

В издании поделились, что украинцы боятся того, что их могут мобилизовать прямо на улице, после чего отправят на фронт. Также недовольство у граждан вызывает навязчивость призыва в армию. Усугубляет положение недавнее увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, который жители страны должны оплачивать со своих доходов.

Директор общественной организации Veteran Hub Ивона Костина заявила журналистам, что в Украине нет ни одного человека, чью жизнь не изменила война. Она добавила, что снижение призывного возраста до 25 лет и новые налоги являются необходимыми мерами.

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"В Киеве видно, что Украина все еще не работает как военная экономика. Это должно измениться. Нашей армии нужны подкрепления и средства для проведения операций", - сказала Костина.

Украинский энергетический аналитик по имени Марко рассказал изданию историю о том, как его шурин, специалист по информационным технологиям, был призван в армию. Полицейские остановили его авто на одной из дорог под Киевом, после чего сотрудники ТЦК направили мужчину на прохождение медосмотра. Позже он отправился на полигон для подготовки.

Марко считает, что его шурин не тот, кто нужен ВСУ на фронте. Он отметил, что без таких профессионалов экономика Украины остановилась бы.

Некоторые украинские военные сражаются с российскими оккупантами с начала полномасштабного вторжения. Отсутствие процедуры демобилизации делает службу "билетом в никуда", что создает нечестные условия для солдат и тех, кто только собирается вступить в ряды ВСУ, заявили в издании.

Жена офицера-фронтовика сообщила журналистам, что ее злит то, когда она видит переполненные спортзалы с молодыми людьми, тренирующимися под музыку. Тем не менее она призналась, что этим мужчинам может быть меньше 25 лет или они могут быть ветеранами.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее заместитель директора Центра инициатив по безопасности Максим Скрипченко заявил, что у представителей Демократической и Республиканской партий США есть вопросы к мобилизации в Украине. Он поделился, что в Штатах призывают нашу страну думать о развитии ВСУ на следующие несколько лет.

Кроме того, адвокат Сергей Савинский рассказал, что некоторые украинцы могут лишиться бронирования. Эксперт считает, что это может быть связано с нехваткой личного состава в рядах ВСУ.

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