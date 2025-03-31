В армии есть очень большая потребность в специалистах различных гражданских профессий, для которых есть немало небоевых задач.

Мобилизованных, которые по состоянию здоровья признаны годными к службе в тылу, или имеют возраст более 50 лет, могут направить на обустройство фортификаций. Об этом в интервью запорожскому телеканалу TV5 рассказал заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин.

"Военнообязанные, которые по состоянию здоровья признаны годными в тыловые части, территориальные центры, высшие учебные заведения, а также те граждане, которые пригодны по состоянию здоровья, но по возрасту старше 50 лет. Такая категория военнообязанных после прохождения соответствующей военно-врачебной комиссии направляется территориальными центрами в части тылового назначения, части поддержки и обеспечения. Также такую категорию мы призываем к себе", - рассказал он.

Он уточнил, что в подразделениях поддержки и обеспечения доступно очень много военных специальностей. По словам Якунина, эти подразделения выполняют важные задачи по оборудованию соответствующих фортификационных сооружений, специальные мероприятия по обеспечению боевых подразделений.

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"То есть работа этих подразделений очень важна. И очень большая необходимость в комплектовании таких подразделений специалистами, в том числе различных специальностей, таких как водители, операторы различные, крановщики, то есть можно перечислять много специальностей, которые необходимы. Возможно они где-то пересекаются с гражданскими, но также такие специальности нужны в армии", - подчеркнул сотрудник ТЦК.

Якунин также рассказал, что военнообязанные в возрасте от 25 до 49 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, направляются в учебные центры ВСУ, где проходят базовую общевойсковую подготовку. Затем они распределяются в боевые подразделения, которые выполняют боевые задачи, и после мероприятий адаптации могут быть направлены в соответствующие учебные центры или на базе этих воинских частей проходить уже профессиональную военную подготовку.

По словам Якунина, общая военная подготовка в учебных центрах может проходить 45 суток, что касается профессиональной подготовки, то в зависимости от военной специальности, она длится обычно от 14 до 30 суток.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, с 1 апреля 2025 года в Украине заработает электронный кабинет военно-врачебной комиссии. Поэтому выводы о непригодности (или пригодности) будут оформлять исключительно в цифровом формате.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Украины Екатерины Черногоренко, это позволит гражданам не посещать военкоматы - информация будет направляться в электронном виде в реестр "Оберіг". Чиновница уверяет, что информация будет поступать в Министерство обороны для обработки в "анонимном формате" и врачи будут оценивать медицинские данные без идентификации личности.

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