Отмечается, что такое изменение упростит механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проработал предложение по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", сообщили в пресс-службе.

Изменение касается того, что командиры воинских частей получат право на призыв военнообязанных, которые изъявили желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По мнению Генштаба, внедрение соответствующих изменений позволит:

упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;

командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты своей Родины;

военнообязанные могут выбрать вакантные должности, имеющиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;

нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Мобилизация в Украине: другие важные новости

Накануне в Минэкономики сообщили, что в Украине около 615 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу из-за бронирования. Больше всего забронированных являются работниками энергетической отрасли.

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Между тем народный депутат Александр Федиенко рассказал, что ТЦК оштрафовали украинцев, которые обновили данные в приложении "Резерв+", но явились в региональные центры для уточнения данных.

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