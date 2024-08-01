Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проработал предложение по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", сообщили в пресс-службе.
Изменение касается того, что командиры воинских частей получат право на призыв военнообязанных, которые изъявили желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По мнению Генштаба, внедрение соответствующих изменений позволит:
- упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
- командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты своей Родины;
- военнообязанные могут выбрать вакантные должности, имеющиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;
- нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).
Мобилизация в Украине: другие важные новости
Накануне в Минэкономики сообщили, что в Украине около 615 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу из-за бронирования. Больше всего забронированных являются работниками энергетической отрасли.
Между тем народный депутат Александр Федиенко рассказал, что ТЦК оштрафовали украинцев, которые обновили данные в приложении "Резерв+", но явились в региональные центры для уточнения данных.