Юрист назвал условия, которые должны соблюдаться для того, чтобы повестка считалась врученной.

В Украине продолжается мобилизация населения из-за полномасштабного вторжения РФ. Поэтому у украицев часто возникают различные вопросы о повестках.

Адвокат и активист Дмитрий Франчук в комментарии УНИАН объяснил, какая повестка считается врученной.

По его словам, если повестку для уточнения данных оставили в почтовом ящике, передали родственникам или соседям, она не считается врученной в соответствии с нормами законодательства Украины. Он подчеркнул, что работодатель должен обеспечить, чтобы повестку отдали лично в руки военнообязанному.

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Юрист отметил, что повестка, которая была отправлена по почте, будет считаться врученной при соблюдении следующих условий:

Повестка должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении. Военнообязанный должен лично поставить подпись о получении письма.

Наличие уведомления о вручении. На почте остается отметка о вручении адресату или прописывается причина невручения.

Франчук подчеркнул, что получатель имеет определенный срок для того, чтобы забрать письмо на почте. Тем не менее, даже если он этого не сделал, письмо будет считаться врученным.

Мобилизация в Украине - важные новости

Ранее партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк рассказала, какие могут быть штрафы, если мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не сообщат в течение семи дней соответствующие органы об изменении семейного положения, адреса проживания, работы и других данных. Она отметила, что обновить информацию можно через ЦПАУ или через "информационно-телекоммуникационные системы".

Кроме того, адвокат Роман Симутин поделился, за что могут штрафовать военнообязанных с 1 декабря. Он подчеркнул, что для мужчин, которые нарушают правила воинского учета, существуют определенные виды наказаний.

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