По мнению эксперта, сотрудники ТЦК, которые берут взятки, должны "сесть" по статье "государственная измена".

Электронные повестки - правильное решение, но их нужно внедрять после принятия законов о предельном сроке мобилизации и криминализации отклонения от воинского учета. Об этом в эфире "Oboz" заявил экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По его словам, мобилизация никогда не будет популярной потому, что это - всегда вынужденное средство, принуждение со стороны государства.

"Фактически это принуждение людей преодолеть свою природу, победить свой абсолютно естественный страх и выполнять не свойственную человеку функцию... Мобилизация - это самая непопулярная вынужденная вещь. И пытаться ее замаскировать под что-то популярное, это не серьезно. А вот сделать ее максимально организованной и упорядоченной - вот это как раз обязанность государства", - сказал Дикий.

Он объяснил, что сейчас в Украине остается абсурдной ситуация, в которой военнообязанный стоит перед выбором: надеть форму навсегда - купить билет в один конец и воевать до конца, или заплатить 25 тыс. гривен за нарушение правил воинского учета. Как считает Дикий, это абсолютно неуравновешенные вещи.

Поэтому, по его мнению, Верховная Рада должна в первую очередь принять два закона, без которых все остальное не имеет значения. Первый - о предельном сроке службы - человек должен знать, что после определенного срока службы, будет мобилизован, а его заменит кто-то другой, кто до этого был в тылу. Второй закон - о криминализации отклонения от воинского учета.

"Тогда человеку будет значительно проще сделать выбор, чем между формой навсегда и штрафом. Тогда надо будет выбрать - служба на несколько лет или реальный тюремный срок и "шлейф" судимости на всю жизнь", - подчеркнул Дикий.

После принятия этих законов, по его словам, уже нужно внедрять определенные технические вещи, среди которых - электронная повестка. Более того, очень важно, чтобы она была не "с сегодня на завтра", а так, чтобы человек имел определенное время подготовиться - решить дела на работе, в семье и тому подобное. Тогда, по мнению ветерана, люди будут спокойнее относиться к мобилизации.

Также он добавил, что сотрудники военкоматов, которые берут взятки за уклонение от службы, должны получить суровое наказание.

По мнению эксперта, если обвинения в вымогательстве денег подтверждаются в суде, сотрудники ТЦК должны "сесть" по статье "государственная измена" или "препятствование деятельности Вооруженных сил Украины". При этом "коррупционная статья" должна быть дополнительным обвинением.

"За такую деятельность надо сажать с максимальными приговорами, если вина доказана в суде... Такие люди должны быть приравнены к тем военнослужащим ВСУ, которые сотрудничают с врагом. Потому что по результатам - то же самое", - подчеркнул Дикий.

В то же время он подчеркнул, что Москва вложила огромные ресурсы в пропаганду, которая, в том числе направлена на демонизацию ТЦК и СП, а в Украине ничего не делали, чтобы ей что-то противопоставить. Он подчеркивает, что лучшее средство сохранить своих бойцов, это сделать так, чтобы бойцы противника не пошли на фронт, и россияне это очень хорошо понимают.

"Они вложили очень большие ресурсы именно в антимобилизационную кампанию. В то же время со стороны Украины не было адекватного противодействия", - объяснил эксперт.

Внедрение электронных повесток - что говорят адвокаты

Ранее адвокат Юрий Танасийчук заявил, что всеобщая мобилизация в Украине продолжается, и пока нет никаких законодательных ограничений, которые бы не позволяли ввести электронные повестки. Об этом юрист сказал, комментируя информацию народного депутата Федора Вениславского, что электронные повестки рассылать не будут через е-кабинет военнообязанного, в частности, в приложении "Резерв+".

Танасийчук отметил, что нет смысла создавать приложение, если его не дополнять функционалом. Но, если об этом заявляет парламентарий, довольно влиятельное лицо, то очевидно, что этих электронных повесток не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: