Электронные повестки - правильное решение, но их нужно внедрять после принятия законов о предельном сроке мобилизации и криминализации отклонения от воинского учета. Об этом в эфире "Oboz" заявил экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
По его словам, мобилизация никогда не будет популярной потому, что это - всегда вынужденное средство, принуждение со стороны государства.
"Фактически это принуждение людей преодолеть свою природу, победить свой абсолютно естественный страх и выполнять не свойственную человеку функцию... Мобилизация - это самая непопулярная вынужденная вещь. И пытаться ее замаскировать под что-то популярное, это не серьезно. А вот сделать ее максимально организованной и упорядоченной - вот это как раз обязанность государства", - сказал Дикий.
Он объяснил, что сейчас в Украине остается абсурдной ситуация, в которой военнообязанный стоит перед выбором: надеть форму навсегда - купить билет в один конец и воевать до конца, или заплатить 25 тыс. гривен за нарушение правил воинского учета. Как считает Дикий, это абсолютно неуравновешенные вещи.
Поэтому, по его мнению, Верховная Рада должна в первую очередь принять два закона, без которых все остальное не имеет значения. Первый - о предельном сроке службы - человек должен знать, что после определенного срока службы, будет мобилизован, а его заменит кто-то другой, кто до этого был в тылу. Второй закон - о криминализации отклонения от воинского учета.
"Тогда человеку будет значительно проще сделать выбор, чем между формой навсегда и штрафом. Тогда надо будет выбрать - служба на несколько лет или реальный тюремный срок и "шлейф" судимости на всю жизнь", - подчеркнул Дикий.
После принятия этих законов, по его словам, уже нужно внедрять определенные технические вещи, среди которых - электронная повестка. Более того, очень важно, чтобы она была не "с сегодня на завтра", а так, чтобы человек имел определенное время подготовиться - решить дела на работе, в семье и тому подобное. Тогда, по мнению ветерана, люди будут спокойнее относиться к мобилизации.
Также он добавил, что сотрудники военкоматов, которые берут взятки за уклонение от службы, должны получить суровое наказание.
По мнению эксперта, если обвинения в вымогательстве денег подтверждаются в суде, сотрудники ТЦК должны "сесть" по статье "государственная измена" или "препятствование деятельности Вооруженных сил Украины". При этом "коррупционная статья" должна быть дополнительным обвинением.
"За такую деятельность надо сажать с максимальными приговорами, если вина доказана в суде... Такие люди должны быть приравнены к тем военнослужащим ВСУ, которые сотрудничают с врагом. Потому что по результатам - то же самое", - подчеркнул Дикий.
В то же время он подчеркнул, что Москва вложила огромные ресурсы в пропаганду, которая, в том числе направлена на демонизацию ТЦК и СП, а в Украине ничего не делали, чтобы ей что-то противопоставить. Он подчеркивает, что лучшее средство сохранить своих бойцов, это сделать так, чтобы бойцы противника не пошли на фронт, и россияне это очень хорошо понимают.
"Они вложили очень большие ресурсы именно в антимобилизационную кампанию. В то же время со стороны Украины не было адекватного противодействия", - объяснил эксперт.
Внедрение электронных повесток - что говорят адвокаты
Ранее адвокат Юрий Танасийчук заявил, что всеобщая мобилизация в Украине продолжается, и пока нет никаких законодательных ограничений, которые бы не позволяли ввести электронные повестки. Об этом юрист сказал, комментируя информацию народного депутата Федора Вениславского, что электронные повестки рассылать не будут через е-кабинет военнообязанного, в частности, в приложении "Резерв+".
Танасийчук отметил, что нет смысла создавать приложение, если его не дополнять функционалом. Но, если об этом заявляет парламентарий, довольно влиятельное лицо, то очевидно, что этих электронных повесток не будет.