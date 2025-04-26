Что мотивирует молодежь служить по контракту '18-24': в Reuters опросили новобранцев

Некоторые молодые бойцы считают военную службу своим долгом.

Молодые люди, которые присоединились к программе "Контракт 18-24" и подписали контракт о службе в Силах обороны Украины, рассказали, что именно их мотивировало больше всего, кроме финансового предложения. В Reuters опросили семь новобранцев, которых отправят воевать в передовые части примерно через два месяца.

Один из нескольких сотен молодых людей, которые пока приняли это предложение, 20-летний Павел Брошков сказал, что считает военную службу своим долгом:

"Я не хочу, чтобы мой ребенок в будущем даже слышал слово "война", Я просто не хочу, чтобы она знала, что это значит".

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При этом отмечается, что финансовые условия программы его также привлекли - как молодой отец он мечтает купить квартиру для своей семьи.

Его 18-летняя жена Кристина Брошкова понимает необходимость защищать страну, но не может перестать мучиться из-за опасности:

"Смерть преследует моего мужа сейчас и может настигнуть его в любой момент. Деньги - это мотивация, но умирать за деньги на самом деле того не стоит".

Для 18-летнего Юрия Бобрышева мотивация была личной. После того как он в возрасте 15 лет бежал из оккупированной россиянами Волновахи Донецкой области, его преследуют воспоминания о насилии, а также утрата брата, который был убит там:

"Я видел слишком много тел. Как только я уехал, я захотел вернуться и воевать".

Как добавили в издании, другие опрошенные новобранцы говорили, что они присоединились к программе, чтобы защищать свою родину, иметь больший контроль над своей судьбой, чем просто быть призванными, и потенциально построить военную карьеру.

Высокопоставленный дипломатический источник, осведомленный об обороноспособности страны, сообщил, что средний возраст украинских солдат на поле боя составляет 45 лет.

По мнению командира батальона Da Vinci Wolves, служащего на восточном Покровском направлении фронта, Сергея Филимонова, многие мотивированные молодые люди присоединились еще до этой призывной кампании. Поэтому он и не ожидал, что откликнется большое количество 18-24-летних. Одних денег недостаточно для мотивации вести войну, сказал он:

"Нужно сражаться за друзей, за семью, за будущее, а не за миллион гривень".

Военный инструктор одной из бригад Александр Мороз назвал данный набор молодежи на сегодняшний день "каплей в море" в попытках снизить средний возраст бойца на передовой.

"На данном этапе они все еще дети, большие дети", - констатировал он.

Программа "Контракт 18-24": актуальное

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что заявок на присоединение к рядам Вооруженных сил Украины по программе "Контракт 18-24" было чрезвычайно много, но подписано всего несколько сотен соглашений:

"По памяти, не хочу вводить в заблуждение. Но на самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много".

Сообщалось, что еще 1500 человек - на этапе подписания контракта. Многие поданные заявки так и не дошли до этого. Есть разные факторы, которые могли на это влиять.

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