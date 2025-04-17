По мнению Камельчука, был использован абсолютно неправильный подход.

Минобороны выпустило мотивационный ролик в рамках контракта "18-24". Народный депутат Юрий Камельчук видео раскритиковал и назвал манипулятивным.

"Фактически этим роликом украинцам 18-24 хотят показать, что они на уровне 9-летнего тиктокера. Это противно. Я понимаю, что они использовали NLP-метод "мотивация наоборот", будто не работает частица "не" и так далее. Более того, здесь есть обман прямой: 2 миллиона гривень никогда не дадутся сразу, они выдаются частями. Извините за прямую вещь – если доживешь до конца контракта. Это вообще просто дикая манипуляция. Конечно, мы можем говорить о патриотизме, но, извините, это ролик о маразме", – сказал Камельчук в интервью для YouTube-канала "Суперпозиция".

Нардеп убежден, что были потрачены средства на социологию и рекламную компанию, которая сказала, что обращаться к молодежи надо именно такими словами.

Видео дня

"Однако мне бы хотелось увидеть, где же здесь пример, на который молодые люди 18-24 года должны были бы ориентироваться. Потому что в таком возрасте мы смотрим туда, куда мы хотим попасть. Смотрим на тех людей, на кого мы хотим быть похожими. Уже в старшем возрасте более-менее сформирована психология, ты имеешь свои ориентиры, свой скелет убеждений и так далее. В таком возрасте ориентироваться на то, что тебя через глупые сравнения будут мотивировать пойти (на войну), чтобы отдельно жить от родителей и иметь какие-то мифические средства, которые выплачиваются частями... Подход, на мой взгляд, абсолютно неправильный", – констатировал Юрий Камельчук.

Контракт "18-24"

Несколько месяцев назад в Украине появилась программа спецконтрактов с Вооруженными силами Украины для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. В качестве мотивации им обещают выплату в размере 1 млн гривень. С окладом и доплатами за боевые выходы доход может достичь 2 млн гривень в год.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, что заявок на присоединение к программе было очень много, однако подписано соглашений всего до 500. Среди причин, почему люди не доходили до подписания контракта, Палиса назвал и влияние родителей.

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