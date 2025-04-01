Предприятиям нужно обновить статус критичности своей компании по новой процедуре.

С 1 апреля все бронирования, которые были оформлены по старым правилам, потеряют силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут лишь компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями. Об этом сообщило Министерство экономики.

"С начала года большинство добросовестных компаний уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после первого апреля", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Что изменится с 1 апреля:

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завершение срока действия бронирований, оформленных по старой системе;

восстановление стандартного режима рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов);

бронирования будут доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам.

В министерстве отметили, что предприятиям нужно обновить статус критичности своей компании по новой процедуре. После подтверждения нового статуса критичности необходимо оформить бронирование работников повторно.

"Если ваш сотрудник уже имеет активное бронирование, его необходимо сначала аннулировать. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал "Дія". Никаких бумажных документов или приказов готовить не нужно", - отметили в Минэкономики.

Как сообщал УНИАН, адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко рассказала в комментарии УНИАН, что на бронирование от мобилизации имеют право те работники, которые официально работают на предприятии со статусом критичности. Этот статус следовало подтвердить до 28 февраля, но не все смогли это сделать. Кроме того, пакеты документов, предоставленные некоторыми предприятиями, до сих пор находятся на проверке.

"Со слов клиентов знаю, что понемногу начали восстанавливать предоставление статуса критичности благотворительным организациям и фондам, и их работники получают бронирование. Они могут получить бронь через "Дію", - сказала эксперт.

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