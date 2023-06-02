Он напомнил, что в Украине снизили возраст призывников срочной службы до 25 лет.

Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал решение Верховной Рады уменьшить предельный возраст призывников срочной службы с 27 до 25 лет. В своем YouTube-канале он объяснил, какие будут последствия этой истории.

Кравец напомнил, что парламент по представлению премьера Дениса Шмыгаля внес изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", которыми позволит мобилизовать значительно большее количество граждан.

Адвокат отметил, что в Украине продолжается война, призыв на срочную службу отменили, а теперь людей с 25 лет могут останавливать на улице и направлять в территориальные центры комплектования.

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"Ваших детей с 25 лет смогут останавливать на улицах, отправлять в военкоматы, даже если они нигде не служили, и мобилизовать сразу в воинскую часть", - объясняет он.

В Украине снизили возраст призыва на срочную военную службу

30 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за снижение предельного возраста призывников до 25 лет с 27. "За" проголосовали 304 народных депутата Украины.

Адвокат Тарас Никифорчук заявил, что после снижения предельного возраста призывников до 25 лет появится достаточно серьезная большая группа молодых людей, которых можно будет призвать в ВСУ.

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