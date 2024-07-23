В пункте пропуска "Краковец" разоблачены три псевдосупружеские пары. В ГПСУ рассказали о новом тренде среди уклонистов.

Пограничники Львовского отряда только в пункте пропуска "Краковец" разоблачили три случая, связанных с заключением браков с женщинами с инвалидностью ради выезда военнообязанных мужчин за границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Там рассказали, что в первом случае "шведская семья" из Запорожья направлялась в Польшу. "Как выяснилось, 37-летний мужчина прихватил с собой за границу не только новую жену, но и старую, с которой развелся всего месяц назад. Новоиспеченные "супруги" направлялись якобы на лечение новой жены, инвалида 1 группы", - сказано в сообщении.

А во втором случае в ГПСУ рассказали, что 23-летний львовянин должен был заплатить после пересечения границы своей сверстнице, девушке с инвалидностью 2 группы, $1 500 за услуги "жены".

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Еще один псевдобрак заключил 46-летний житель Черкасс с 54-летней женщиной, которая имеет инвалидность 1 группы. Пограничники отмечают, что мужчине было нужно, чтобы получить статус лица, осуществляющего сопровождение человека с инвалидностью. "Во время общения "супруги" признали, что брак заключили по расчету. Женщина после переправки мужа за границу должна была получить $2 000", - отмечают в ГПСУ.

Оперативные сотрудники Львовского пограничного отряда направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 Уголовного кодекса ("незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). В ГПСУ отмечают, что во всех трех случаях правоохранители уже открыли производство.

Как уклонисты пытаются пересечь границу

С 18 мая 2024 года пограничники начали проверять при выезде за границу наличие военно-учетного документа с соответствующей отметкой у определенных категорий граждан.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко отмечал, что речь идет о мужчинах, гражданах Украины от 18 до 60 лет. Эта категория граждан должна иметь при себе вместе с паспортом и военно-учетный документ, и предъявить его по требованию, в том числе, сотрудников Госпогранслужбы, как в пограничной полосе, так в контролируемом пограничном районе и собственно, на пунктах пропуска через государственную границу.

Демченко отметил, что в то же время с 18 мая пограничники не проверяют наличие военно-учетного документа у лиц с инвалидностью и у людей, сопровождающих лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью.

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