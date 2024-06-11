Пожилые украинцы более оптимистично оценивают шансы Украины на военное превосходство и менее готовы искать компромисс с Россией.

Согласно новому опросу, почти половина украинцев считает, что противостояние с Россией зашло в тупик, но почти три четверти заявили, что они "очень уверены" или "в некоторой степени уверены" в том, что Украина "в конечном итоге освободит все свои территории", пишет издание The Washington Post.

Опрос, проведенный Фондом Карнеги и украинской социологической исследовательской компанией "Рейтинг", является одним из самых масштабных исследований общественного мнения в Украине с момента начала войны, заявили его организаторы.

В опросе приняли участие 2 000 человек из всех регионов Украины. Опрос проводился в марте, вскоре после того, как украинские войска отступили из стратегически важного восточного города Авдеевка, передав его под контроль России.

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С тех пор Россия начала новое наступление на северо-восток Харьковской области и добилась территориальных успехов, которые замедлились после того, как возобновились поставки американского оружия.

В целом опрос, результаты которого будут опубликованы на этой неделе, выявил сильную поддержку населением продолжающихся военных действий и нежелание принимать основные требования России, которые включают сдачу четырех областей на юго-востоке Украины.

По словам Эрика Киарамеллы, одного из главных исследователей CEIP, результаты опроса свидетельствуют о "сильной степени национального единства".

Около 44 процентов респондентов заявили, что не считают ни Украину, ни Россию победителем, 41 процент опрошенных заявили, что побеждает Украина, и лишь 5 процентов - что побеждает Россия.

"Очевидно, что наступила усталость от войны, что вполне объяснимо по прошествии 2,5 лет", - подчеркнул Киарамелла. Это привело к "большей степени неопределенности" в отношении того, "кто побеждает" или "как будет выглядеть поле боя через год или два", сказал он.

Но, по словам Киярамеллы, эти взгляды не "трансформируются в желание уступить ключевым требованиям России". Он добавил: "Фактор устойчивости все еще сохраняется в поразительной степени".

В целом 73 процента респондентов были либо "очень уверены", либо "в некоторой степени уверены" в том, что Украина "в конечном итоге освободит все свои территории", а 59 процентов заявили, что считают, что воена продлится менее одного года или от одного до двух лет.

Опрос также выявил новые поразительные различия между возрастными группами: пожилые украинцы более оптимистично оценивают шансы Украины на военное превосходство и менее готовы искать компромисс с Россией.

Более половины респондентов старше 60 лет - 54 процента - заявили, что Украина выигрывает войну, в то время как среди тех, кому от 18 до 25 лет, так считает лишь 31 процент. Около 60 процентов респондентов старшей возрастной группы заявили, что Украина не должна вести переговоры о мире с Россией, по сравнению с 47 процентами респондентов младшей возрастной группы.

По словам исследователя из социологической фирмы "Рейтинг" Татьяны Скрипченко этот результат свидетельствует о сдвиге в настроениях, в том числе по сравнению с периодом до начала войны, когда пожилые украинцы часто выражали более пророссийские позиции, а молодые - более западные и реформаторские.

"Пожилые люди... изменили свои взгляды", - говорит Скрипченко. "Они считают, что мы должны бороться до конца, вступать в НАТО и не идти на переговоры".

Хотя раскол поколений нарастал с самого начала, сейчас он стал гораздо более заметным.

"Может нарастать некая социальная напряженность и потенциальный социальный конфликт", - говорит Скрипченко. Молодые люди хотят жить своей жизнью, а старшие говорят: "Нет, у нас в стране идет война".

В целом около половины респондентов заявили, что, по их мнению, Украина должна воевать до тех пор, пока не освободит всю свою территорию, включая Крым. Другие были менее амбициозны: 12 процентов опрошенных заявили, что Украина должна воевать до тех пор, пока не оттеснит российские войска на рубежи, существовавшие до февраля 2022 года.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупационные войска пытаются вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении.

Об этом заявил заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич. Он отметил, что 92-я бригада находится на позициях с первого дня попытки повторной оккупации Харьковщины. По его словам, в мае ситуация там была стабилизирована.

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