В правительственном квартале столицы полиция усилила меры безопасности.
Читайте такжеВ Одессе столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшийОб этом сообщают в МВД.
Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом Министров.
Возможно ограничение дорожного движения в центре столицы.
"Для обеспечения публичной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сообщают в полиции.
Автомобилистов просят заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом акций и ухудшением погодных условий.
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