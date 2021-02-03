Возможно ограничение дорожного движения в центре столицы.

В правительственном квартале столицы полиция усилила меры безопасности.

Читайте такжеВ Одессе столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшийОб этом сообщают в МВД.

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом Министров.

Возможно ограничение дорожного движения в центре столицы.

"Для обеспечения публичной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сообщают в полиции.

Автомобилистов просят заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом акций и ухудшением погодных условий.

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Автор: УНИАН