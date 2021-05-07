Выход страны из "красного" уровня эпидемической опасности - это не отмена карантина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он призвал граждан с пониманием относиться к выходу областей из "красного" уровня эпидопасности. "Это не отмена карантина. Это отмена некоторых жестких карантинных ограничений", - уточнил главный санврач.
Читайте такжеВ Минздраве заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
Так, в случае, если сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям примет решение о выводе Сумской области из "красного" уровня эпидопасности, то с завтрашнего дня вся страна будет находиться или в "желтом", или в "оранжевом" уровне.
"На территории "желтого" и "оранжевого" уровней также действуют карантинные ограничения, которые необходимо соблюдать", - подчеркнул Ляшко.
В частности, пребывание в общественных местах и транспорте разрешено только в маске.
Кроме того, необходимо соблюдать социальную и физическую дистанции, избегая массовых скоплений и, по возможности, соблюдая расстоянии от других людей в 1,5 м.
Проведение массовых мероприятий разрешается только при условии размещения одного человека на 4 кв. м, кроме спортзалов и фитнес-центров, где допускается размещение одного человека на 10 кв. м. "Это связано с тем, что в спортзалах и фитнес-центрах обычно форсированное дыхание. Поэтому человек при физических нагрузках выдыхает капельки слизи, которые могут быть с возбудителем инфекции, на большее расстояние чем 1,5-2 м, поэтому расстояние между тренажерными сооружениями должно быть гораздо больше", - пояснил главный санврач.
Также в "желтом" уровне эпидопасности действует ограничение на перевозку пассажиров в пределах количества мест, предусмотренных для посадки, то есть перевозки людей стоя запрещено.
Проведение дискотек, работа ночных клубов, празднование свадеб, дней рождения и другие банкетов в заведениях общественного питания также запрещены в "желтом" и "оранжевом" уровнях, а заведения общественного питания могут работать только до 24:00, а до 7:00 их работа запрещена.
Вас также могут заинтересовать новости
- Украинцев предупредили о четвертой "опасной" волне COVID-19
- Врач дала совет родителям, как распознать коронавирус у ребенка
- Украина в четверг должна получить 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca - Ляшко
- Перед Пасхой в Украине уменьшилась суточная заболеваемость COVID
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram