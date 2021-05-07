В министерстве призвали граждан с пониманием относиться к выходу областей из "красной" зоны эпидопасности и соблюдать карантинные ограничения.

Выход страны из "красного" уровня эпидемической опасности - это не отмена карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он призвал граждан с пониманием относиться к выходу областей из "красного" уровня эпидопасности. "Это не отмена карантина. Это отмена некоторых жестких карантинных ограничений", - уточнил главный санврач.

Читайте такжеВ Минздраве заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

Так, в случае, если сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям примет решение о выводе Сумской области из "красного" уровня эпидопасности, то с завтрашнего дня вся страна будет находиться или в "желтом", или в "оранжевом" уровне.

"На территории "желтого" и "оранжевого" уровней также действуют карантинные ограничения, которые необходимо соблюдать", - подчеркнул Ляшко.

В частности, пребывание в общественных местах и ​​транспорте разрешено только в маске.

Кроме того, необходимо соблюдать социальную и физическую дистанции, избегая массовых скоплений и, по возможности, соблюдая расстоянии от других людей в 1,5 м.

Проведение массовых мероприятий разрешается только при условии размещения одного человека на 4 кв. м, кроме спортзалов и фитнес-центров, где допускается размещение одного человека на 10 кв. м. "Это связано с тем, что в спортзалах и фитнес-центрах обычно форсированное дыхание. Поэтому человек при физических нагрузках выдыхает капельки слизи, которые могут быть с возбудителем инфекции, на большее расстояние чем 1,5-2 м, поэтому расстояние между тренажерными сооружениями должно быть гораздо больше", - пояснил главный санврач.

Также в "желтом" уровне эпидопасности действует ограничение на перевозку пассажиров в пределах количества мест, предусмотренных для посадки, то есть перевозки людей стоя запрещено.

Проведение дискотек, работа ночных клубов, празднование свадеб, дней рождения и другие банкетов в заведениях общественного питания также запрещены в "желтом" и "оранжевом" уровнях, а заведения общественного питания могут работать только до 24:00, а до 7:00 их работа запрещена.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи