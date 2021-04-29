Приказом министерства будут внесены изменения в стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни, в частности стационарного лечения пациентов с COVID-19.

Министерство здравоохранения позволит выписывать пациентов с COVID-19, которые уже не нуждаются в стационарном лечении, но нуждаются в кислородной поддержке, под надзор семейного врача.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк.

По ее словам, приказом Минздрава будут внесены изменения в стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни, в частности стационарного лечения пациентов с COVID-19.

«Будут внесены следующие изменения: решение о выписке принимает лечащий врач на основании уменьшения клинических признаков заболевания, устойчивой тенденции к нормализации лабораторных показателей. Если у больного, несмотря на отсутствие клинико-лабораторных признаков активного инфекционного процесса, методом ПЦР определяется фрагмент РНК возбудителя, он может быть выписан домой на самоизоляцию и продолжение лечения врачом первичной медицинской помощи. Пациент, который нуждается в кислородной поддержке, может быть выписан на амбулаторное лечение по его или его законного представителя требованию при одновременном выполнении двух условий: SpO2 (уровень сатурации) должен быть больше или равен 94% при дыхании пациента кислородом низкого потока 3-5 литров в минуту, а также наличия в амбулатории кислородного концентратора, который обеспечивает поток до 8 литров», - рассказала Садовьяк.

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То есть, по ее словам, если пациент с COVID-19 не нуждается в стационарной помощи, но нуждается в кислородной поддержке, он может быть выписан домой под наблюдение семейного врача при наличии в амбулатории кислородного концентратора, который обеспечит ему кислородную поддержку в домашних условиях.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 11 тыс. 627 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 059 тыс. 465 человек. Выздоровели 1 млн 635 тыс. 333 человека. ПЦР-тестов проведено 9 млн 377 тыс. 391. Летальных случаев зарегистрировано 43 тыс. 778.

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Автор: Константин Гончаров