​​​​​​​Ткаченко подчеркнул, что антиукраинским тезисам, книгам и нарративам – не место в Украине.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поздравил санкции СНБО против российского онлайн-сервиса Wildberries.

Об этом он написал в Telegram.

Министр напомнил, что сеть продавала российскую пропаганду и форму российских солдат.

"Благодарен президенту и СНБО, что поддержали нашу инициативу и ввели санкции против этой компании. Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии", – отметил Ткаченко.

Читайте такжеВо Львове демонтировали "Родину-мать" (фото)Ткаченко подчеркнул, что антиукраинским тезисам, книгам и нарративам – не место в Украине.

"МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы",- отметил министр.

Накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против десяти компаний и организаций России, в частности онлайн-сети Wildberries.

Санкции включают блокирование активов, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на установление деловых контактов и блокировку самого сайта.

Этому предшествовало предложение Минкульта внести Wildberries в "черный список" в ответ на скандал в сети. Пользователи возмутились, что Wildberries предлагал украинцам купить футболки с Путиным, ОМОНом и Крымским мостом.

Автор: Яна Ставская