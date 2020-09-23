В "черном списке" могут оказаться российские сервисы по просмотру фильмов и онлайн-магазины РФ.

В правительстве заговорили о возможности ввести санкции против российских онлайн-сервисов.

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На заседании Кабмина 23 сентября министр культуры Александр Ткаченко предложил поручить профильным министерствам заняться этим вопросом.

В "черном списке" могут оказаться российские сервисы по просмотру фильмов и онлайн-магазины РФ.

«Рассмотреть возможность применения специальных, экономических и других ограничений к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию и контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, которые запрещены законом, типа сервисов IVI.ru или Wildberries.ru», – обратился во время заседания Ткаченко.

Скандал с Wildberries в Украине: что известно

О работе российского интернет-магазина Wildberries 22 сентября в Facebook написал популярный украинский блогер Антон Ходза.

Онлайн-магазин продает, в частности, футболки и вышивки с Путиным, ОМОНом, Крымским мостом. Кроме того, интернет-площадка предлагает покупателям запрещенную в Украине советскую символику.

Wildberries является крупнейшим онлайн-ритейлером в России, его основательница – самая богатая женщина РФ Татьяна Бакальчук.

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Автор: Яна Ставская