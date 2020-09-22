В Украине запустили продажу футболок с Владимиром Путиным и символикой Российской Федерации.

Об этом, ссылаясь на СМИ, сообщил в Facebook украинский блогер Антон Ходза.

"Такое предательство, что аж в заднице жжет. СМИ сообщили, что наконец российский онлайн-магазин кугутских шмоток Wildberries запустился и для Украины. Наконец! А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может хотите футболку Полиция России? А За ВДВ? А может хотите двуглавую курицу? А герб СССР? Здесь все есть! И цены в гривнах! Какая радость», - иронично написал Ходза, поинтересовавшись, куда смотрит Служба безопасности Украины.