В Украине запустили продажу футболок с Владимиром Путиным и символикой Российской Федерации.
Об этом, ссылаясь на СМИ, сообщил в Facebook украинский блогер Антон Ходза.
"Такое предательство, что аж в заднице жжет. СМИ сообщили, что наконец российский онлайн-магазин кугутских шмоток Wildberries запустился и для Украины. Наконец! А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может хотите футболку Полиция России? А За ВДВ? А может хотите двуглавую курицу? А герб СССР? Здесь все есть! И цены в гривнах! Какая радость», - иронично написал Ходза, поинтересовавшись, куда смотрит Служба безопасности Украины.
Он напомнил, что футболки продает крупнейший онлайн-ритейлер РФ Wildberries. Учредителем компании является самая богатая женщина РФ Татьяна Бакальчук.
«Самое интересное то, что на сайте указано, что товары в Украину доставляются Новой почтой и Meest», - отметил он.
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