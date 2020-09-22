На сайте отмечается, что товары в Украину доставляются Новой почтой и Meest / скриншот с сайта Wildberries

Об этом, ссылаясь на СМИ, сообщил в Facebook украинский блогер Антон Ходза.

"Такое предательство, что аж в заднице жжет. СМИ сообщили, что наконец российский онлайн-магазин кугутских шмоток Wildberries запустился и для Украины. Наконец! А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может хотите футболку Полиция России? А За ВДВ?  А может хотите двуглавую курицу? А герб СССР? Здесь все есть! И цены в гривнах! Какая радость», - иронично написал Ходза, поинтересовавшись, куда смотрит Служба безопасности Украины.

Он напомнил, что футболки продает крупнейший онлайн-ритейлер РФ Wildberries. Учредителем компании является самая богатая женщина РФ Татьяна Бакальчук.

«Самое интересное то, что на сайте указано, что товары в Украину доставляются Новой почтой и Meest», - отметил он.

скриншот с сайта Wildberries
скриншот с сайта Wildberries
скриншот с сайта Wildberries
скриншот с сайта Wildberries
скриншот с сайта Wildberries
скриншот с сайта Wildberries
скриншот с сайта Wildberries
скриншот с сайта Wildberries

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Автор: Денис Прядко