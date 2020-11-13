При министре Максиме Степанове в Министерстве здравоохранения начали впервые прислушиваться к украинским врачам-практикам. Однако, за последние пять лет в МОЗ оказалось большое количество непрофессионалов, которых необходимо уволить.

Такое мнение в интервью изданию «Гордон» высказала врач-инфекционист, доктор медицинских наук и член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

«Я вижу многие вещи внутри министерства. И я знаю, что Максим Степанов делает максимум в тех условиях, в которых на сегодняшний день находится», - заявила врач-инфекционист.

Также Голубовская обратила внимание на непрофессионализм части нынешнего кадрового состава Министерства здравоохранения Украины, а также на возможный саботаж внутри ведомства.

«Я неоднократно говорила и считаю, что имею право на свое мнение: пока из министерства не уберут все, что зашло за пять последних лет, абсолютно некомпетентных людей, совершенно безграмотных, каких-то экспертов с сумасшедшими зарплатами, которые руководят кандидатами наук… У меня такое впечатление, что у них одна задача стоит: саботировать все, что живое появляется… Я просто была лично этому несколько раз свидетелем», – отметила Голубовская.

По ее словам, именно при министре Максиме Степанове в МОЗ начали прислушиваться к украинским врачам-практикам. Поэтому попытки уволить Степанова врач связывает с политическими играми и борьбой за министерские кресла.

«Я, например, считаю, что это связано только с тем, что Степанов пытается противостоять каким-то моментам, пытается сделать какие-то нормальные вещи. Вот я, например, точно знаю, что когда он сделал медицинский совет при Минздраве, то включил туда много известных людей. И я просто знаю, какие были реакции на некоторые фамилии. В том числе и на мою. Так что вы хотите от такого ведомства? В любом ведомстве все должны делать одно дело. Понимаете? А если лебедь, рак и щука, как везде, так, извините, кого ни поставь... Я вообще удивляюсь людям, которые хотят еще идти на высокие должности. Кроме того, что их обольют с ног до головы грязью, никто ничего не сделает, я вам гарантию даю. Здесь хоть нас слышат. Спасибо за это», – подчеркнула Ольга Голубовская.

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Автор: УНИАН