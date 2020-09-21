Чиновники наживались на контейнерных перевозках.

Сотрудники СБУ разоблачили должностных лиц "Укрзализниці" в организации коррупционной схемы в сфере контейнерных перевозок. По версии следствия, участники «бизнеса» присвоили более 4 млн гривень.

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Как говорится в сообщении на сайте СБУ оперативники установили, что чиновники искусственно создали для одного из филиалов «Укрзализныци» заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов.

Это привело к необходимости привлечь для поиска клиентов частные коммерческие структуры. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам схемы структура. Она фактически монополизировала этот сегмент рынка.

"Сотрудники СБ Украины, в рамках начатого уголовного производства, задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 миллионов гривень. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы», - говорится в сообщении.

В Киеве и Одессе прошли обыски. Правоохранители нашли в помещениях УЗ и в офисе коммерческой структуры оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, документацию и материалы переписки фигурантов. Изъято более 1,2 миллиона гривень, на которые судом наложен арест.

На фото с места событий можно видеть, что наличные держали в холодильнике, в зеленой коробке.

Ведется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины.

Операция проводилась совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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Автор: Дмитрий Захаров