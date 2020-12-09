Экс-депутат связывает ситуацию со своим сотрудничеством со следствием по делу Укрбуда.

Экс нардеп и руководитель Укрбуда Максим Микитась заявил о спланированной против него спецоперации с похищением людей и вымоганием денег. Он связывает это со своим сотрудничеством со следствием, в рамках которого экс нардеп раскрывает истинных авторов схем, которые привели к краху «Укрбуда».

Об этом он заявил на своей странице в Фейсбук.

В частности, он пишет:

"Срочно! Прям сейчас! Наверху решили что я должен немедленно замолчать! Владимир Зеленский, помогите, пожалуйста! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета! Меня предупредили люди из МВД не желающие участвовать в подлоге и исполнять преступную задачу!"

Также Микитась пишет, что он находится "сейчас с тем самым юристом Артуром Габриеляном".

"Он достойный человек! Мы готовы сейчас вместе с ним подъехать к Вашему Офису Президента! Вы Гарант закона, прав и свобод в этой стране. Вмешайтесь!", - призывает Микитась.

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Автор: УНИАН