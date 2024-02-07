С сегодняшнего дня эта услуга стала доступной также в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии.

Международную доставка водительских прав организовано еще в 5 стран и таким образом услугой охвачено уже более 20 стран, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Международная доставка водительских прав также доступна в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии. В целом украинцы могут воспользоваться этой услугой уже в 22 странах Европы. Заказ делается в несколько кликов в кабинете водителя. Быстро и удобно", - отметил он.

Министр напомнил, что международную доставку водительских удостоверений Украина запустила почти 4 месяца назад.

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"На сегодня услугой уже воспользовались более 3500 граждан. наибольшее количество заказов в Польше - около 70%. Продолжаем заботиться о качестве и комфорте. Наши сервисы становятся еще доступнее", - прокомментировал Клименко.

Доставка прав за границу - детали

В январе услугу расширили на Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию. Клименко ранее заявил, что международная доставка водительских удостоверений – сейчас одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом.

С октября 2023 года украинцы могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны. Изначально этот сервис стал доступным для лиц, проживающих в Польше. Со временем эта услуга становится доступной во все большем количестве стран, и в частности, в Чехии, Германии и Италии.

Срок международной доставки составляет около 15 дней. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения - 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять-960 грн.

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