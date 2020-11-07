В столичном метрополитене заметили двух очередных нарушителей карантина, которые, кроме отсутствия масок, отличились вызывающим поведением.
Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
На записи видно, как мужчина и женщина, сидят рядом без средств индивидуальной защиты, плюют семечки в пакет. Инцидент произошел на "красной" ветке метрополитена в районе станции "Берестейская".
"Максимальный уровень жлобства достигнут. Теперь можно смело возвращаться домой", - говорится в сообщении.
Некоторые пользователи в комментариях обратили внимание на уровень воспитания пассажиров, кое-кто возмутился, что им не сделали замечание. Некоторые авторы не заметили ничего плохого в таком поведении, подчеркнув, что пассажиры плевали в пакет.
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