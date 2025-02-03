В Метинвесте Политехника начали реализовывать специализированные учебные программы для ветеранов: они охватывают цифровое проектирование и мультикомпетенции.

Первый частный технологический университет "Метинвест Политехника" присоединился к международному форуму "Будущее в Украине: восстановление и развитие человеческого капитала", где говорили о важности образования в процессах восстановления страны. Мероприятие стало важной платформой для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой новых кадров, развитием ветеранских программ и восстановлением инфраструктуры. Там университет представил свои инициативы по подготовке специалистов, способных стать двигателем изменений в послевоенном возрождении Украины.

Событие состоялось в рамках проекта "Школа восстановления громад" - глобальной образовательной программы, которая готовит муниципальных менеджеров к послевоенному восстановлению Украины. Метинвест Политехника является важным образовательным партнером этого проекта и уже реализует специализированные учебные программы для его участников. Особый акцент в вузе делают на учебных программах для ветеранов, говорит Вадим Пухальский, руководитель департамента развития.

"Мы в Метинвест Политехнике понимаем, как важно создать доступ к высококачественному образованию для ветеранов. Наши образовательные программы не только предоставляют технические знания, но и развивают такие важные мультикомпетенции, как критическое мышление, цифровое проектирование и глубокое понимание производственных и бизнес-процессов. Ветераны, которые учатся в нашем университете, активно привлекаются к реальным проектам промышленности, приобретая практический опыт, необходимый для участия в процессах восстановления инфраструктуры и развития страны", - сказал Пухальский.

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Он также подчеркнул, что университет стремится создать для ветеранов такие условия, которые помогут им реализовать свой потенциал и стать двигателем изменений в послевоенном восстановлении Украины.

Также на мероприятии состоялась дискуссия о возвращении людей и восстановлении человеческого капитала - говорили о стимулах для возвращения внутренне перемещенных лиц, ситуации на временно оккупированных территориях и роли государства в создании возможностей для граждан. Были представлены результаты всеукраинского социологического исследования среди ВПЛ, что позволило оценить главные проблемы, с которыми они сталкиваются.

"Школа восстановления громад", основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", имеет целью подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с Метинвестом и SCM. Образовательными партнерами проекта являются Метинвест Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".

Напомним, компания Метинвест Рината Ахметова инвестировала почти 600 миллионов в развитие образования, чтобы повысить его качество и поддержать фундаментальную науку. Также компания основала технический университет "Метинвест Политехника": за три года в него поступило более 1080 студентов, а магистры первого выпуска уже получили дипломы, которые дают возможность работать на передовых промышленных предприятиях.

Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации. Узнать больше о специальностях, которые можно получить, учебных программах, условиях зачисления на бакалаврские и магистерские программы, а также о стипендии можно на сайте университета: https://metinvest.university/