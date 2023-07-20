Компания Метинвест передала украинским бойцам полторы тысячи дронов разных марок.

За почти полтора года полномасштабной войны Группа Метинвест передала силам обороны Украины более 1500 БПЛА различных модификаций. Такое количество переданных дронов делает группу Метинвест крупнейшим поставщиком БПЛА для армии среди частных бизнесов, не учитывая благотворительные фонды.

Дроны бойцам поставляют бесплатно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

Одними из самых востребованных моделей, пользующихся спросом среди защитников, являются разведывательные дроны DJI Mavic, помогающие эффективно обнаруживать технику, перемещения россиян и корректировать удары по их позициям. Конкурентным преимуществом этой модели является отличная оптика и навигация. Рекордно крупную партию в 100 Mavic 3 Fly More Combo – Метинвест передал Сухопутным войскам ВСУ для защиты восточного и южного направлений фронта.

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Также Метинвест доставляет на передовую разведывательные БПЛА, работающие по принципу самолета, такие как "Валькирии". Десять таких беспилотных авиационных комплексов недавно получили пограничники. "Невидимые" для вражеских РЭБ, эти БПЛА украинского производства могут летать даже в сложных погодных условиях и предоставлять ценную информацию о расположении и перемещении врага, которую другими способами не добудешь. Всего защитники получили от Метинвеста полсотни самолетов разведывательного типа: "Фурий", "Эльфов", "Валькирий".

"Наличие современных БПЛА - важный залог успеха армии во время боевых действий, поэтому с начала войны Метинвест сосредоточил усилия на непрерывном снабжении БПЛА для наших защитников. Сейчас мы уже передали на фронт более 1500 технологических "птичек", и будем поставлять их в дальнейшем. Мы верим в победу Украины. И делаем все возможное, чтобы этот момент наступил как можно скорее, а наши воины вернулись домой", - говорит генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Всего с начала полномасштабной войны в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Метинвест направил на поддержку украинской армии более 2 млрд грн. Помимо дронов, компания поставляет Силам обороны государства военную оптику, защитную амуницию, мобильные укрытия, защитные щиты для автомобилей, автомобили и другое снаряжение, помогающее останавливать агрессора.