Мэр Кличко показал, как в Киеве устанавливают самый большой флаг Украины (видео)

В понедельник, 17 августа, мэр Киева Виталий Кличко посетил на строительную площадку, где уже начали устанавливать флагшток для самого главного Флага Украины.

Видео с площадки он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Неделя осталась до больших праздников для украинцев - Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости. Утром наведался на стройплощадку, где устанавливают самый главный Флаг Украины. Работы активно продолжаются. Уже привезли конструкции. Накануне Дня Государственного Флага мы откроем мемориал, - отметил мэр. - Установят флаг на киевских холмах, где открывается удивительный вид на наш город. И всесь Киев будет видеть главный Флаг нашего государства».

Кличко отметил, что возводят крупнейший в стране флагшток на средства меценатов.

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