Оккупанты похитили первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка еще 19 марта.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов обратился к украинскому военно-политическому руководству с просьбой спасти его первого заместителя Ивана Самойдюка, которого российские оккупанты держат в плену уже 2 месяца.

Об этом Орлов написал в Телеграм-канале. "Уже 60 дней ни у меня, ни у семьи Ивана Игнатьевича нет никакой связи с ним", - уточнил он.

Орлов отметил, что Самойдюк в тяжелое время "самоотверженно выполнял свои обязанности, сейчас сидит где-то в подвалах и его жизнь зависит от прихоти людей с оружием".

По словам мэра Энергодара, почти каждую неделю проходят обмены пленными, но Самойдюк так и остается в неволе. При этом он выразил надежду, что с ним будет все хорошо.

"Прошу все государственные службы, занимающиеся вопросом обмена пленными, приложить все возможные и невозможные усилия для скорейшего его освобождения!", - обратился Орлов.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в Запорожской области с начала полномасштабной войны были похищены сотни людей, среди них политики, журналисты и педагоги. Он также опубликовал список с некоторыми из похищенных, среди которых указал имя Самойдюка. По данным властей, он был похищен 19 марта.

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