Мэр Борисполя Владимир Борисенко рассказал о ситуации в городе утром 25 февраля.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко рассказал о ситуации в городе за сутки. В своем видеообращении он поддержал украинских военных и поблагодарил за защиту города.

Борисенко заявил, что все укрытия и подвалы открыты и готовы принимать людей. Однако некоторые бомбоубежища могут работать только для спецслужащих.

На сегодняшний день в Борисполе могут быть перебои с доставкой хлеба, но с другими продуктами проблем не будет.

Комендатский час в Борисполе за прошедшие сутки граждане соблюдали. Мэр города предупредил бориспольчан о важности светомаркировки. В темное время суток нужно выключать свет в домах или закрывать шторы, отключать вывески и фонари. Это не позволит врагам увидеть дом в темноте.

"Это реально спасает наши с вами жизни. Поэтому следующая ночь, я дума, тоже будет непростой... Я еще раз хочу предупредить, что весь свет должен быть выключен!" - предупреждает Борисенко.

Мэр призвал граждан сдавать кровь для солдат и оказывать волонтерскую помощь.

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