Мэр Борисполя Владимир Борисенко рассказал о ситуации в городе за сутки. В своем видеообращении он поддержал украинских военных и поблагодарил за защиту города.
Борисенко заявил, что все укрытия и подвалы открыты и готовы принимать людей. Однако некоторые бомбоубежища могут работать только для спецслужащих.
На сегодняшний день в Борисполе могут быть перебои с доставкой хлеба, но с другими продуктами проблем не будет.
Комендатский час в Борисполе за прошедшие сутки граждане соблюдали. Мэр города предупредил бориспольчан о важности светомаркировки. В темное время суток нужно выключать свет в домах или закрывать шторы, отключать вывески и фонари. Это не позволит врагам увидеть дом в темноте.
"Это реально спасает наши с вами жизни. Поэтому следующая ночь, я дума, тоже будет непростой... Я еще раз хочу предупредить, что весь свет должен быть выключен!" - предупреждает Борисенко.
Мэр призвал граждан сдавать кровь для солдат и оказывать волонтерскую помощь.